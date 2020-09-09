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Acer представила монитор Predator X25 с кадровой частотой 360 Гц

9 сентября 2020 г., 14:45
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Acer представила монитор Predator X25 с кадровой частотой 360 Гц

Компания Acer анонсировала монитор Predator X25 с диагональю 24,5 дюйма на базе IPS-матрицы с разрешением 1920×1080, который обеспечивает кадровую частоту 360 Гц, что обеспечивает ультра-низкую задержку и максимально плавную анимацию. Благодаря такой частоте кадры игры отображаются с интервалом в 2,8 миллисекунды. Для дисплея Predator X25 заявлен цветовой охват 99% спектра sRGB. Новинка оснащена технологией NVIDIA G-SYNC, чтобы соответствовать характеристикам последних графических процессоров NVIDIA.

Отметим, что монитор поддерживает функции LightSense и ColorSense, с помощью которых яркость и цветовая палитра автоматически подстраиваются под внешнее освещение. А ProxiSense позволяет настраивать извещения о необходимости прервать работу за экраном, чтобы избежать перенапряжения.

Сообщается, что в дисплее Predator X25 появился также инструмент для измерения задержки системы NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Производительность ПК для соревновательных игр зависит от реагирования, то есть от того, насколько быстро обновляется дисплей после щелчка или движения мыши. Reflex Latency Analyzer регистрирует щелчок мыши и измеряет время, необходимое для изменения соответствующих пикселей на экране (например, время до вспышки на конце дула оружия). Такой тип измерения недавно был фактически недоступен для геймеров, поскольку нужно было инвестировать более $7000 в специальные высокоскоростные камеры и другое оборудование. Reflex Latency Analyzer позволяет гораздо полнее и точнее оценить производительность мыши, ПК и дисплея.


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