Працюємо, щоб xPON став найдоступнішою технологією в Україні

10 декабря 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило про зустріч з інтернет-провайдерами, щоб обговорити проблеми, які заважають бізнесам переходити на xPON.

Ця технологія забезпечує до 72 годин роботи інтернету під час знеструмлень і допомагає українцям залишатися на звʼязку з рідними.

Зазначається, що за конструктивним діалогом напрацювали рішення, які допоможуть провайдерам збільшити кількість під’єднань до xPON:

- покращити умови бронювання аварійних бригад — вони першими їдуть відновлювати роботу інтернету після обстрілів;

- продовжити дію інтернет-субвенції — так вдасться збільшити кількість населених пунктів, у яких є оптичний інтернет;

- залучати міжнародних донорів для розбудови інтернет-мереж, щоб провайдери ще швидше під’єднували xPON.

«Нам важливо, щоб українці під’єднувалися до xPON максимально швидко і ціна на нього була доступною для кожного. Тож працюємо над сервісом у Дії, де українці зможуть побачити найближчих провайдерів, які працюють з xPON, ціну та термін під’єднання», підкреслили у Мінцифри.

Також на зустрічі обговорили кейси результативності xPON. Після обстрілів майже 90 % абонентів, які користуються технологією, мають стабільний інтернет.

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