Світовий дохід напівпровідникової галузі зріс на 17%

10 декабря 2024 г., 11:45

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Counterpoint повідомляє, що виторг світової напівпровідникової промисловості в третьому кварталі 2024 року зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла 158,2 млрд дол.

Все це завдяки попиту на технології штучного інтелекту та відновленню сектору пам'яті. NVIDIA та AMD стали головними переможцями в секторі AI, продемонструвавши помітне зростання у своїх бізнес-сегментах, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Прогнозується, що ця тенденція збережеться завдяки появі нових продуктів у четвертому кварталі 2024 року. У секторі пам'яті такі компанії, як Samsung, SK Hynix і Micron, продемонстрували двозначне зростання продажів у відсотках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, чому сприяло скорочення виробництва і зростання попиту на рішення для зберігання даних зі штучним інтелектом.

Третій квартал цього року став періодом відновлення для напівпровідникових компаній після того, як у першому півріччі 2023 року вони вистояли в складних умовах слабкого споживчого попиту завдяки ефективному управлінню рівнями запасів. У IV кв. 2024 року очікується зростання попиту на напівпровідникові компоненти завдяки зростанню обчислювальних вимог до мікросхем і пам'яті для штучного інтелекту.

Відстеження доходів від напівпровідників Counterpoint показує, що більшість компаній отримали високі квартальні результати в третьому кварталі 2024 року, значною мірою завдяки триваючому буму AI. Однак автомобільний сектор продовжує стикатися з проблемами, і компанії, що спостерігаються, повідомляють про різний рівень зниження доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через триваючий процес розпродажу запасів. Крім того, на 22 найбільших світових постачальників напівпровідників припадає 73,1% ринку, що не змінилося порівняно з минулорічним періодом. Ці дані відображають загальну стійкість та адаптаційні стратегії напівпровідникових компаній у мінливому ринковому середовищі.

Компанія Samsung помітно відновила свою позицію лідера в рейтингу доходів напівпровідникової галузі, збільшивши її на 18% порівняно з минулим роком. Тим часом, SK Hynix та Micron повідомили про значне зростання доходів на 94% та 93% відповідно. Підрозділ мікросхем пам'яті Samsung отримав вигоду від високого попиту як на AI, так і на традиційні сервери. Аналогічно, SK Hynix та Micron продемонстрували зростання завдяки високому попиту на HBM, що допомогло дещо покращити їхню рентабельність.

Дохід NVIDIA в третьому кварталі 2024 року зріс на 94% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що допомогло бренду посісти сьоме місце в загальному рейтингу. Зростання відбулося завдяки домінуючій присутності NVIDIA на ринку графічних процесорів, що використовуються в AI і високопродуктивних обчисленнях. Заглядаючи в майбутнє, аналітики очікують, що NVIDIA продовжить досягати успіху в галузі AI, оскільки поставки графічних процесорів Blackwell почнуться в IV кв. 2025 року і, як очікується, збільшаться в 2026 фінансовому році.

На противагу цьому, Intel зіткнулася з труднощами: її прибуток у ІІІ кв. 2024 року впав на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року через значні витрати на реструктуризацію та масштабну ініціативу зі скорочення витрат. Крім того, компанія зіткнулася зі значними збитками від знецінення, пов'язаними, насамперед, з прискореною амортизацією виробничих активів з виробництва технологічних вузлів Intel 7 і знеціненням гудвілу в підрозділі Mobileye, що серйозно вдарило по її маржинальних показниках. Intel має проблеми з основними видами діяльності і не змогла досягти значних успіхів у сфері AI, незважаючи на зусилля, спрямовані на перетворення свого ливарного бізнесу в незалежну дочірню компанію. Очікується, що цей стратегічний зсув потребуватиме часу, перш ніж дасть позитивні результати.

Автомобільна промисловість стикається зі значними проблемами, які призвели до зниження доходів у широкому спектрі галузей через постійні процеси розпродажу та слабкі продажі. Ключові гравці, такі як STMicroelectronics, Infineon і Texas Instruments, повідомили про помітне зниження доходів, що пов'язано з посиленням конкуренції в Китаї та зниженням попиту на електромобілі. Така ситуація підкреслює боротьбу сектору за адаптацію до мінливої динаміки ринку та споживчих уподобань, які, ймовірно, продовжуватимуть впливати на результати діяльності в короткостроковій перспективі.

У перспективі очікується, що технології штучного інтелекту, включаючи сервери, ПК та смартфони, залишатимуться основними драйверами доходів. Сектор пам'яті отримає вигоду від зростання попиту на рішення для зберігання даних, пов'язані з досягненнями AI, наприклад, HBM. Однак відновлення автомобільної промисловості може залишатися повільним через існуючі коригування запасів і ринкові виклики.

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