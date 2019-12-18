Samsung будет производить по заказу Baidu чип для ускорения задач искусственного интеллекта

18 декабря 2019 г., 15:18

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Крупнейшая китайская поисковая система Baidu и Samsung Electronics объявили о совместном проекте, в рамках которого будет начат выпуск первого ускорителя искусственного интеллекта от Baidu.

В основе чипа Baidu KUNLUN, который предназначен для работы в самых различных платформах, от облака до периферии, лежит передовая разработка Baidu XPU — собственная архитектура нейронных процессоров для облачных и граничных вычислений.

Для производства анонсированного чипа будет использован 14-нм техпроцесс и технология пакетирования I-Cube от Samsung.

Новый процессор обеспечивает пропускную способность памяти на уровне 512 ГБ/с и позволяет осуществлять до 260 тераопераций в секунду (TOPS) при энергопотреблении 150Вт. Кроме того, в чипе поддерживается Ernie, предварительно обученная нейронная модель для обработки данных на естественном языке, которая осуществляет построение логических выводов втрое быстрее, чем традиционная модель ускорения GPU / FPGA.

Отмечается, что благодаря большой вычислительной мощности и низкому энергопотреблению новый процессор позволит Baidu с высокой эффективностью выполнять самые различные задачи, в том числе запускать масштабные рабочие нагрузки с использованием искусственного интеллекта. Например, ранжировать поисковые результаты, распознавать речь, изображения и естественные языки, а также разрабатывать системы автономного вождения и реализовывать платформы глубокого обучения, такие как PaddlePaddle.

В рамках пилотного сотрудничества Baidu предоставит свои передовые платформы искусственного интеллекта для обеспечения максимальной производительности, а Samsung запустит производство на своих полупроводниковых фабриках процессоров для высокопроизводительных вычислений (HPC), предназначенных для работы в облаке и на периферии.

«Проект Baidu KUNLUN представляет собой важную веху для Samsung Foundry, поскольку теперь мы расширяем сферу нашей деятельности и производим не только микросхемы для мобильных устройств, но и процессоры для центров обработки данных, разрабатывая и запуская в массовое производство чипы для ускорения задач искусственного интеллекта. Samsung предоставит комплексные решения для всего цикла полупроводникового производства, начиная с оказания помощи в проектировании чипов и заканчивая передовыми техпроцессами, такими как 5LPE, 4LPE, а также технологией 2,5D упаковки», — заявил Райан Ли (Ryan Lee), вице-президент по маркетингу полупроводниковых решений Samsung Electronics.

Поскольку в различных приложениях, таких как рабочие нагрузки искусственного интеллекта или HPC-вычисления, постоянно требуется более высокая производительность, все большую актуальность сегодня приобретают технологии пакетирования (chip integration technology). Представленная Samsung технология интеграции I-Cube, соединяющая логический чип и память с высокой пропускной способностью (HBM2) с подложкой (interposer), позволяет добиться еще более высокой плотности и пропускной способности при минимальном размере за счет использования дифференцированных решений Samsung.

Особо подчеркивается, что по сравнению с предыдущими разработками новые решения позволяют значительно увеличить производительность процессора и обеспечивают прирост вычислительной мощности / целостности сигнала более чем на 50%. Считается, что внедрение I-CubeTM ознаменует начало новой эпохи на рынке гетерогенных вычислений. Кроме того, Samsung разрабатывает еще более совершенные технологии пакетирования, такие как технологию RDL-подложки (redistribution layers), а также интегрированные корпуса с 4x и 8x HBM памяти.

Компании готовы запустить Baidu KUNLUN в массовое производство уже в начале следующего года.

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