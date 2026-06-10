Skeleton представила GrapheneUPS - надщільну систему безперебійного живлення на базі графену

10 июня 2026 г., 15:35

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Компанія Skeleton Technologies оголосила про запуск GrapheneUPS. Це високощільна система джерел безперебійного живлення (ДБЖ), розроблена спеціально для дата-центрів штучного інтелекту. Новинка покликана забезпечити безперервний захист електроживлення обчислювальних систем та допомогти операторам ЦОД відповідати дедалі жорсткішим вимогам до підключення до енергомереж.



Сьогодні оператори енергосистем суттєво посилюють стандарти стабільності, що створює серйозні виклики під час розгортання нових дата-центрів. GrapheneUPS розв'язує цю проблему, гарантуючи надійне дотримання мережевих кодексів без встановлення додаткового стабілізаційного обладнання.



Система від Skeleton використовує технологію подвійного перетворення (double-conversion). Вона безперервно трансформує вхідний змінний струм (AC) у постійний (DC), а потім назад у змінний (AC). Це дозволяє повністю ізолювати чутливе AI-обладнання від будь-яких збоїв у загальній мережі.



GrapheneUPS активно згладжує коливання під час просідання напруги, короткочасних відключень та в моменти відновлення живлення. Завдяки здатності миттєво гасити короткі завади та керувати швидкими стрибками навантаження, система мінімізує ризики простою обладнання та оптимізує подачу енергії для динамічних AI-завдань.



«Оскільки енергомережі стають дедалі нестабільнішими та схильними до збоїв, підхід Skeleton полягає в підтримці мережевої інфраструктури та гарантуванні того, що робота дата-центрів залишатиметься захищеною під час будь-яких інцидентів. GrapheneUPS діє як стійкий захисний шар, який ізолює критичні AI-навантаження від нестабільності зовні», — зазначив Теро Ярвеляйнен (Tero Järveläinen), директор із продуктів Skeleton Technologies.



Зазначено, впровадження GrapheneUPS дозволяє дата-центрам підвищити інфраструктурні показники: +40% до потужності обчислень на тій самій локації; до 44% менша площа необхідного підключення до енергомережі; на 50% менший об'єм корпусу системи порівняно з конкурентами за аналогічної продуктивності.



Завдяки своїй компактності система може розгортатися як у «білій» (безпосередньо в залі з серверами), так і в «сірій» зонах дата-центру, а також за межами будівлі у вигляді готового контейнерного рішення.



GrapheneUPS розроблена для роботи як безрозривний шар живлення в безпосередній близькості до IT-стійок. Вона доповнює великі майданчикові системи накопичення енергії на акумуляторах (BESS), які зазвичай оптимізовані для довготривалого резерву та зсуву піків споживання енергокампусу.



Конструкція системи розрахована на перспективу: вона підтримує інтеграцію з різними рівнями напруги постійного струму (DC) та готова до майбутніх високовольтних стандартів дата-центрів. У конфігурації типу «sidecar» з AC-підключенням GrapheneUPS інтегрується зі стандартними трифазними низьковольтними розподільчими мережами, забезпечуючи стабільний постійний струм безпосередньо на IT-стійки для згладжування потужності.



Питання безпеки було пріоритетом під час проєктування. Завдяки фірмовій технології накопичення енергії на основі графену, розробка Skeleton повністю усуває критичні ризики, притаманні традиційним літій-іонним акумуляторам, зокрема загрозу неконтрольованого термічного розгону (thermal runaway) та займання.

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