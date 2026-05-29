Anker представила полегшену зарядну станцію SOLIX S2000

29 мая 2026 г., 16:35

Компанія Anker анонсувала вихід своєї нової портативної зарядної станції Anker SOLIX S2000, яка переосмислює підхід до ергономіки та дизайну потужних джерел живлення. Розробникам вдалося поєднати високу місткість із компактними габаритами, позбавивши користувачів від громіздких конструкцій та хаосу з дротів.



Вага новинки становить 16,2 кг, що робить її на 25% легшою та на 30% меншою за середньостатистичну зарядну станцію місткістю 2 кВт·год на ринку.



Головною конструктивною особливістю Anker SOLIX S2000 є інтелектуальне розділення портів на передній та задній панелях. Так задня панель призначена для кабелів постійного підключення, які тепер можна акуратно сховати, уникаючи безладу на робочому столі чи в кемпінгу. А передня панель містить розетки та USB-порти для повсякденних гаджетів, що забезпечує швидкий та зручний доступ до живлення.



«Велика потужність не обов'язково має означати гігантські розміри або захаращений стіл. Ми створили пристрій з урахуванням того, як люди реально користуються технікою в повсякденному житті», - зазначають у компанії.



Старт продажів супроводжується вигідною пропозицією для ранніх замовників. Зараз оформити покупку на Anker SOLIX S2000 можна за спеціальною ціною $599.



Виробник також надає 90-денну гарантію найкращої ціни (price match guarantee) - якщо протягом трьох місяців вартість пристрою знизиться, компанія поверне різницю.

