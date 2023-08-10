Потужності локальних дата-центрів все більше витісняються гіперскейлерами

10 августа 2023 г., 10:35

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Оскільки кількість великих центрів обробки даних, що експлуатуються гіпермасштабованими провайдерами, наближається до 900, нові дані Synergy Research Group показують, що на них зараз припадає 37% світової потужності всіх центрів обробки даних.



Приблизно половина цих гіпермасштабних потужностей знаходиться у власних дата-центрах, а половина - в орендованих об’єктах. Ще 23% потужностей припадає на негіпермасштабні колокації, що залишає локальним дата-центрам лише 40% від загального обсягу потужностей.



Це різко контрастує з ситуацією п’ятирічної давнини, коли майже 60% потужностей центрів обробки даних були локальними. За п’ять років на частку гіпермасштабних операторів припадатиме більше половини всіх потужностей, в той час як частка локальних ЦОД знизиться до менш ніж 30%.



Тим часом загальна потужність усіх центрів обробки даних продовжуватиме неухильно зростати, в першу чергу за рахунок гіпермасштабних потужностей, які майже подвояться протягом наступних п’яти років.



Хоча частка локальних дата-центрів у загальному обсязі падатиме більш ніж на два відсоткові пункти на рік, фактична потужність локальних дата-центрів зменшуватиметься несуттєво.



Частка колокейшн-центрів у загальному обсязі потужностей залишиться відносно незмінною.



Масштабне дослідження ґрунтується на аналізі площі центрів обробки даних та діяльності 19 найбільших світових компаній, що надають хмарні та інтернет-послуги, в тому числі найбільших операторів SaaS, IaaS, PaaS, пошукових систем, соціальних мереж, електронної комерції та ігор. Дослідження ринку колокації та орендованих дата-центрів ґрунтується на глибокому відстеженні ринку колокації, яке проводить Synergy, включаючи щоквартальні дані про понад 230 окремих компаній.



Десять років тому підприємства витрачали понад 80 мільярдів доларів на рік на ІТ-апаратне та програмне забезпечення для власних дата-центрів, тоді як на послуги хмарної інфраструктури, що тільки зароджувалися, витрачалося менше 10 мільярдів доларів. Сьогодні витрати на обладнання та програмне забезпечення для центрів обробки даних зростають в середньому лише на 2% на рік, тоді як витрати на хмарні сервіси стрімко зростають в середньому на 42% на рік і в 2022 році сягнуть 227 мільярдів доларів.



Оскільки підприємства радикально змінили свої ІТ-інвестиції та скоротили витрати на власні центри обробки даних, провідні хмарні провайдери швидко розбудували величезні глобальні мережі гіпермасштабних дата-центрів. Зростанню гігантських операторів сприяв швидкий розвиток більш орієнтованих на споживача цифрових послуг, таких як соціальні мережі, електронна комерція та онлайн-ігри. Крім того, в той час як підприємства зберігали або повільно збільшували витрати на обладнання для центрів обробки даних, все більша частка цього обладнання виводилася за межі майданчиків у центри спільного використання. Локальні дата-центри не зникнуть найближчим часом, але їхні масштаби дедалі більше витісняються гіпермасштабними та колокаційними компаніями.

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