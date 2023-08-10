SK hynix продемонстрували зразки першої у світі 321-шарової NAND

10 августа 2023 г., 9:35

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SK hynix продемонструвала зразок 321-шарової 4D NAND, оприлюднивши прогрес у розробці першої в галузі NAND з більш ніж 300 шарами.



Компанія провела презентацію про хід нової розробки 4D NAND флеш-пам’яті TLC ємністю 1 Тб і продемонструвала зразки на саміті Flash Memory Summit, який проходив 8-10 серпня в Санта-Кларі.



Компанія заявила, що її технологічна конкурентоспроможність, накопичена завдяки успіху найвищої в світі 238-шарової NAND, яка вже знаходиться в масовому виробництві.



Заявлено, що 321-шарова пам’ять TLC NAND ємністю 1 Тб підвищує продуктивність на 59% у порівнянні з попереднім поколінням 238-шарової пам’яті 512 Гб завдяки розвитку технології, яка дозволила розміщувати більше комірок і більшу ємність на одному чипі.



З моменту впровадження ChatGPT, що прискорило зростання ринку генеративного АІ, попит на високопродуктивні та ємнісні продукти пам’яті, які можуть обробляти більше даних у більш швидкому темпі, стрімко зростає.



Відповідно, на виставці FMS SK hynix також представила рішення NAND наступного покоління, оптимізовані для такого попиту на АІ, в тому числі корпоративний SSD з інтерфейсом PCIe Gen5 і UFS 4.0.



Компанія очікує, що ці продукти досягнуть найкращої в галузі продуктивності, щоб повністю задовольнити потреби клієнтів з акцентом на високу продуктивність.



SK hynix також оголосила, що розпочала розробку наступного покоління PCIe Gen6 та UFS 5.0, використовуючи вдосконалену технологію розробки рішень, яку вона отримала завдяки цим продуктам, і висловила своє прагнення бути лідером у цій галузі.



Юнгдал Чой (Jungdal Choi), керівник підрозділу з розробки NAND, під час свого виступу зазначив, що компанія очікує, що розробка 321-шарового продукту, п’ятого покоління 4D NAND, допоможе компанії зміцнити своє технологічне лідерство в області NAND. «Завдяки своєчасному впровадженню високопродуктивної та ємної NAND ми будемо прагнути відповідати вимогам епохи штучного інтелекту і продовжувати лідирувати в галузі інновацій», наголосив він.



Компанія планує завершити розробку 321-шарового продукту і почати масове виробництво з першої половини 2025 року.

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