 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

З ремонту вийшов черговий енергоблок ТЕС, який додав до енергосистеми 240 МВт

10 августа 2023 г., 11:35
0 
 

Міністерство енергетики України повідомило, що з ремонту вийшов черговий енергоблок на одній із ТЕС, який додав до енергосистеми 240 МВт додаткової потужності.

У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

«Через військову агресію близько 50% енергосистеми зазнали пошкоджень та руйнувань. Але попри труднощі ремонтна кампанія йде за графіком. Енергетики працюють 24/7, аби взимку в кожній оселі було тепло то світло», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також повідомляється, що 8 серпня українські ГЕС виробили електроенергії на 47% більше плану.

Однак триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли вночі на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію електропередачі, що призвело до знеструмлення однієї з шахт. У цей момент під землею перебували працівники, їх вдалося вивести на поверхню неушкодженими. Відновлювальні роботи тривають.

На Херсонщині за добу енергетики заживили 8 населених пунктів, які раніше були відключені через пожежу на лінії електропередачі, що виникла внаслідок обстрілів. Залишаються також знеструмленими частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  