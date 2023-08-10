З ремонту вийшов черговий енергоблок ТЕС, який додав до енергосистеми 240 МВт

10 августа 2023 г., 11:35

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Міністерство енергетики України повідомило, що з ремонту вийшов черговий енергоблок на одній із ТЕС, який додав до енергосистеми 240 МВт додаткової потужності.



У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.



«Через військову агресію близько 50% енергосистеми зазнали пошкоджень та руйнувань. Але попри труднощі ремонтна кампанія йде за графіком. Енергетики працюють 24/7, аби взимку в кожній оселі було тепло то світло», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Також повідомляється, що 8 серпня українські ГЕС виробили електроенергії на 47% більше плану.



Однак триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли вночі на Донеччині було пошкоджено повітряну лінію електропередачі, що призвело до знеструмлення однієї з шахт. У цей момент під землею перебували працівники, їх вдалося вивести на поверхню неушкодженими. Відновлювальні роботи тривають.



На Херсонщині за добу енергетики заживили 8 населених пунктів, які раніше були відключені через пожежу на лінії електропередачі, що виникла внаслідок обстрілів. Залишаються також знеструмленими частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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