Потреби в надійному зберіганні даних стрімко зростають

24 ноября 2023 г., 16:05

+11

голос Tweet

Кількість пошукових запитів до Google за останній рік збільшилася на 65%. Якщо у 2022 році користувачі здійснювали в середньому близько 5,9 млн пошуків кожні 60 секунд, то у 2023 цей показник сягнув 9 млн. Через збільшення популярності інтернету та кількості користувачів зростає необхідність надійного збереження більшої кількості інформації. Спеціалісти хмарного оператора UCloud проаналізували дані з відкритих джерел, щодо користування глобальними сервісами, у тому числі й тих, які зберігають дані у хмарах.

Так, за даними з різних джерел, щохвилини у світі здійснюється понад 270 тисяч завантажень мобільних додатків і це тільки з двох найбільших маркетплейсів. За цей же час генерується близько 230 ТБ даних, а мільйони відвідувачів одного з найбільших сервісів потокового передавання відео Netflix одночасно дивляться свої фільми та серіали. Тільки по каналах компанії UCloud кожні 60 секунд передається в середньому близько 750 ГБ інформації.

Світ невпинно глобалізується. Кількість населення на планеті вже перевищила 8 млрд, з яких 5,16 млрд (або близько 64,4%) є користувачами всесвітньої мережі. В нашій країні цей показник за деякими оцінками сягає 72%. В середньому кожен користувач щодня проводить в Інтернеті не менше трьох годин. Ще 13% громадян виходять у Всесвітню павутину нерегулярно. І лише 14% опитаних взагалі не користуються інтернетом.

Повномасштабна війна в Україні також вплинула на тенденції у користуванні інтернетом. Українці почали приділяти набагато більше уваги новинам та інформаційним повідомленням. Разом з тим у мережі різко зросла кількість дезінформації. За даними громадської організації Опора, https://www.oporaua.org/polit_ad/mediaspozhivannia-ukrayintsiv-drugii-ri... найбільше інформації українці отримують із соціальних мереж, телебачення та інтернету (без урахування соцмереж). Саме інтернет зі всіма його небезпеками знаходиться у трійці лідерів. Тому дуже важливо навчитися перевіряти правдивість інформації та розрізняти фейки, аби не стати жертвою інформаційної війни. Також варто пам'ятати про кіберзахист своєї інформації, адже кількість хакерських атак з початку повномасштабної війни значно збільшилася.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні