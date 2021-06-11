Краткое послесловие к прошедшей Apple WWDC

11 июня 2021 г., 19:08

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Я не делал обзора по результатам презентации Apple на WWDC — вроде все и так видели, а перечислять новые функции особой охоты нет. Но с одной стороны хочется традиционно отметить, что опять наблюдается разброд и шатание — как же, мол, так, на очередной ежегодной презентации показали 15 версию одной операционной системы, 8 версию другой, 17-ю (считая с macos 10.0) — третьей — и ничего революционного?

Я немного разочарован отсутствием развития iPadOS в сторону фич, которые бы оправдали покупку iPad с M1 внутри, но, с другой стороны, эти самые мощные планшеты только вышли, вряд ли до конца года составят больше нескольких процентов от общего парка устройств с iPadOS — и вот под них так сильно менять продукт? Или делать iPadOS Pro и окончательно запутаться с фрагментацией?

Но самое сильное впечатление пока оставили все нововведения в части Privacy. Private Relay, скорее всего, сделает невозможной блокировку отдельных ресурсов, хотя и вряд ли справится с великим китайским файрволлом и подобными решениями (я в курсе, что эта функция будет недоступна в ряде стран). Кстати, на аналитику сайтов это особого влияния, скорее всего, не окажет — все же IP посетителя давно перестал быть неким витальным источником информации, особенно, если за ним сидит несколько тысяч пользователей.

А вот нововведения в части почтовой приватности грозят серьезно пошатнуть рынок email-маркетинга. Маркетологи и раньше понимали, что немалое количество почтовых клиентов блокировали загрузку пикселей и open rate для писем получался обычно заниженным. Но Apple делает хитрее — теперь, при включении Mail privacy protection почтовый клиент будет загружать всё содержание письма полностью, включая трекинговые пиксели, причем загружать через несколько прокси серверов. В результате маркетологи, использующие известные сервисы, скорее всего, не увидят открытий писем, а решившие обмануть систему с помощью собственных пикселей получат 100% open rate.

Краткое послесловие к прошедшей Apple WWDC

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