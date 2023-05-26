Microsoft забезпечить підтримку відкритого стандарту для модулів, що підключаються до ChatGPT

26 мая 2023 г., 17:35

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Компанія Microsoft оголосила про плани використання того ж відкритого стандарту модулів, що підключаються, який компанія OpenAI представила для ChatGPT, що забезпечить взаємодію між ChatGPT і широким спектром пропозицій Microsoft Copilot.



Тепер розробники можуть використовувати одну платформу для створення модулів, що працюють як у споживчих, так і в бізнес-середовищах, включаючи ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot і Microsoft 365 Copilot.



А якщо є наміри розробляти та використовувати власні модулі з додатком ШІ, створеним на базі Azure OpenAI Service, воно за умовчанням буде сумісне з тим же стандартом модулів, що підключаються. Це означає, що розробники можуть створювати інтерфейси, які дозволяють людям взаємодіяти з їх додатками, використовуючи найбільш природний інтерфейс користувача – людську мову.



В рамках цієї спільної платформи плагінів Bing додає підтримку плагінів. Крім раніше анонсованих плагінів для OpenTable і Wolfram Alpha також будуть доступні Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin і Zillow, серед багатьох інших в екосистемі Bing.



На додаток до загальної платформи плагінів Microsoft оголошує, що Bing з'явиться в ChatGPT як типовий засіб пошуку. ChatGPT тепер матиме вбудовану пошукову систему світового класу, щоб надавати більш актуальні відповіді з доступом до Інтернету. Тепер відповіді засновані на пошукових та вебданих та включають цитати, щоб користувачі могли дізнатися більше, і все це прямо з чату. Новий інтерфейс вже став доступним передплатникам ChatGPT Plus, а скоро буде доступний і для безоплатних користувачів просто за допомогою плагіна.





Microsoft також оголосила, що тепер розробники можуть інтегрувати свої програми та служби в Microsoft 365 Copilot за допомогою модулів, що підключаються.



Підключені модулі для Microsoft 365 Copilot включають модулі ChatGPT і Bing, що підключаються, а також розширення повідомлень Teams і з'єднувачі Power Platform, що дозволяє розробникам використовувати свої наявні інвестиції. При цьому розробники зможуть легко створювати нові модулі, що підключаються, для Microsoft 365 Copilot за допомогою набору інструментів Microsoft Teams для Visual Studio Code і Visual Studio. Розробники також можуть розширити Microsoft 365 Copilot, перенісши свої дані до Microsoft Graph, контекстуалізуючи релевантну та корисну інформацію за допомогою нещодавно анонсованого семантичного індексу для Copilot.



Понад 50 модулів, що підключаються від партнерів, будуть доступні для клієнтів в рамках програми раннього доступу, включаючи Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks і Mural, і ще тисячі будуть доступні в рамках загальнодоступної версії Microsoft 365 Copilot.

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