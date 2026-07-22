Новий монітор Philips Evnia 4K QD-OLED забезпечує швидкість 165 Гц

22 июля 2026 г., 16:35

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Philips Evnia 32M2N6901A - ігровий монітор на панелі QD-OLED, поєднує високу якість кольору та ігрову продуктивність у роздільній здатності 4K.



Завдяки 32-дюймовій панелі QD-OLED монітор забезпечує зображення HDR у роздільній здатності 4K Ultra High Definition (3840x2160). Поєднуючи якість кольору, яку забезпечує технологія QD-OLED, із плавним і високопродуктивним ігровим процесом завдяки частоті оновлення 165 Гц та часу відгуку 0,03 мс GtG, цей монітор націлено на гравців, які прагнуть оновити своє обладнання та отримати максимум від улюблених ігор.



Панель QD-OLED забезпечує високу контрастність і насичені кольори з глибоким чорним та яскравими світлими ділянками у якості DisplayHDR True Black 400 із сертифікацією VESA.



А справжній 10-бітний колір забезпечує плавніші градієнти та природніші переходи, додаючи глибини та реалістичності кожному кадру.



Philips Evnia 32M2N6901A має технологію Low Blue Mode разом з удосконаленою конструкцією панелі Low Blue Light, що зменшує шкідливе випромінювання синього світла без втрати точності кольору. Завдяки цьому очі втомлюються менше.



Щоб розширити враження за межі екрана, Philips Evnia 32M2N6901A має функцію AI-Enhanced Ambiglow, яка проєктує світло із задньої частини монітора та синхронізує його з тим, що відбувається на екрані. Це створює ширшу візуальну атмосферу, завдяки якій ігри, фільми та повсякденні розваги сприймаються значно захопливіше.



AmbiScape додає ще один рівень, створюючи налаштовувані світлові ефекти довкола монітора та синхронізуючи сумісні зовнішні джерела світла з тим, що відбувається на екрані. Разом AI-Enhanced Ambiglow та AmbiScape формують ігровий простір, який відчувається чутливішим, атмосфернішим і персональнішим.



Новий дисплей Evnia забезпечує час відгуку 0,03 мс GtG, завдяки якому пікселі перемикаються майже миттєво, тож рух залишається чітким і без шлейфів навіть у найдинамічніших сценах. Цю швидкість підсилює частота оновлення 165 Гц, яка забезпечує стабільно плавний рух.



Довершує систему функція Low Input Lag, яка мінімізує затримку обробки між вхідним сигналом і виведенням зображення. Це забезпечує пряму та своєчасну реакцію на дії користувача й точний контроль у ситуаціях, чутливих до затримки.



Окрім високої продуктивності та якості зображення, цей монітор Evnia доповнює ігрове робоче місце функціями, створеними для комфорту, контролю та безперебійного підключення:



• два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт;

• підключення USB-C із заряджанням потужністю до 90 Вт завдяки Smart Power;

• підставка Compact Ergo Base з регулюванням висоти, нахилу та повороту.



Монітор Philips Evnia 32M2N6901A надійде у продаж з кінця липня за рекомендованою роздрібною ціною 42999 грн.

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