Получите Trend Micro XDR бесплатно! 

20 октября 2020 г., 17:17

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Не упустите возможность использовать дополнительные возможности защиты конечных устройств!



Расширьте защиту 50 конечных устройств или 10 % лицензированных пользователей Trend Micro Apex One™ (в зависимости от того, что больше) технологией XDR до истечения срока вашего контракта.



Вы также можете усилить защиту 30 почтовых ящиков Office 365® решением Trend Micro™ Cloud App Security (если вы еще его не используете) и технологией XDR.



Если вы уже бесплатно активировали XDR в Apex One, можете также добавить возможности XDR к защите почтовых ящиков и подключить больше конечных устройств (если сейчас устройств с XDR меньше 50).



Повысьте уровень обнаружения угроз для тех конечных устройств и пользователей Office 365, которые нуждаются в этом больше всего. Попробуйте платформу Trend Micro XDR и узнайте, как она поможет вам улучшить обнаружение угроз и реагирование на инциденты в рамках всей организации.



Напомним, что благодаря XDR вы сможете:

получать оповещения об угрозах для выбранных конечных устройств и почтовых ящиков;

проводить расследования, просматривать профили устройств и угроз на них (включая соответствующие тактики, техники и процедуры, описанные в модели MITRE ATT&CK), а также определять масштаб их влияния на затронутые конечные устройства и почтовые ящики;

автоматически искать индикаторы компрометации на конечных устройствах и в почтовых ящиках, а также выполнять специфичные запросы и настраиваемый поиск для отдельных случаев.

Больше информации вы можете найти здесь!

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