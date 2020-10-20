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Получите Trend Micro XDR бесплатно! 

20 октября 2020 г., 17:17
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Не упустите возможность использовать дополнительные возможности защиты конечных устройств!

Расширьте защиту 50 конечных устройств или 10 % лицензированных пользователей Trend Micro Apex One™ (в зависимости от того, что больше) технологией XDR до истечения срока вашего контракта.

Вы также можете усилить защиту 30 почтовых ящиков Office 365® решением Trend Micro™ Cloud App Security (если вы еще его не используете) и технологией XDR.

Если вы уже бесплатно активировали XDR в Apex One, можете также добавить возможности XDR к защите почтовых ящиков и подключить больше конечных устройств (если сейчас устройств с XDR меньше 50).

Повысьте уровень обнаружения угроз для тех конечных устройств и пользователей Office 365, которые нуждаются в этом больше всего. Попробуйте платформу Trend Micro XDR и узнайте, как она поможет вам улучшить обнаружение угроз и реагирование на инциденты в рамках всей организации.

Напомним, что благодаря XDR вы сможете:

  • получать оповещения об угрозах для выбранных конечных устройств и почтовых ящиков;
  • проводить расследования, просматривать профили устройств и угроз на них (включая соответствующие тактики, техники и процедуры, описанные в модели MITRE ATT&CK), а также определять масштаб их влияния на затронутые конечные устройства и почтовые ящики;
  • автоматически искать индикаторы компрометации на конечных устройствах и в почтовых ящиках, а также выполнять специфичные запросы и настраиваемый поиск для отдельных случаев.

Больше информации вы можете найти здесь!

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

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