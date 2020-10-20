Сделка с Intel cделает SK Hynix вторым крупнейшим поставщиком памяти NAND

20 октября 2020 г., 17:35

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После многомесячных переговоров, 20 октября SK Hynix наконец анонсировала приобретение бизнеса корпорации Intel, связанного с флэш-памятью NAND. В случае отсутствия возражений у регулирующих органов Китая, США и Кореи, сделка объемом в 9 млрд долл. будет закрыта не позднее марта 2025 г., а под контроль нового владельца перейдет, в том числе, завод Fab 68 в китайском Даляне, специализирующийся на выпуске чипов 3D NAND Flash.

По мнению аналитиков из TrendForce, вхождение активов Intel в бизнес SK Hynix значительно усилит корейского чипмейкера, особенно в сегменте корпоративных SSD. Исходя из выручки, по итогам второй календарной четверти SK Hynix и Intel принадлежало 11,7% и 11,5% рынка памяти NAND соответственно. SK Hynix специализировалась преимущественно на памяти для мобильных продуктов, включая eMCP и eMMC. В 2019 г. этот сегмент принес ей свыше 60% общей выручки. С другой стороны, Intel преуспела в направлении корпоративных твердотельных накопителей. Среди ключевых игроков рынка Intel оказалась наиболее преуспевшей в части адаптации архитектуры QLC, а на долю QLC SSD к концу года должно было бы прийтись уже почти треть от общего выпуска чипов NAND Intel в битовом исчислении.

Как ожидается, благодаря рассматриваемой сделке SK Hynix сумеет опередить японскую Kioxia и стать вторым крупнейшим игроком рынка флэш-памяти NAND. Исходя из выручки, за корейским игроком окажется более 20% мирового рынка.

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