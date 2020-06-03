Почти 60% сотрудников VMware после пандемии смогут продолжить работать из дому

3 июня 2020 г., 11:45

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Генеральный директор VMware Пэт Гелсингер заявил CNBC, что большая часть сотрудников компании будет работать удаленно и после завершения пандемии.



По словам Гелсингера, около 20% сотрудников фирмы до кризиса работали из дома. В VMware, имеющей штаб-квартиру в Пало-Альто (шт. Калифорния), насчитывается около 31 тыс. сотрудников и 169 офисов по всему миру.



«Я ожидаю, что, продолжая работать в этой среде, мы со временем достигнем показателя 50–60% работающих сотрудников удаленно, и я не думаю, что мы единственные в этом на рынке», - заявил Гелсингер.



Уже очевидно, что вспышка Covid-19 и последовавший карантин приведет к долгосрочным изменениям в корпоративной Америке.



Ранее уже звучали комментарии в отношении работы сотрудников из дома. Например, Джек Дорси, CEO Twitter и Square, объявил что персонал его компаний может работать из дома постоянно. Марк Цукерберг недавно также предсказал, что в ближайшие пять-десять лет 50% сотрудников Facebook смогут работать удаленно.



«Иногда, чтобы достигнуть определенного прогресса требуется десятилетие. А иногда это все умещается в пару недель», - отметил Гелсингер. - Внезапно мы стали свидетелями огромных шагов вперед в образовании, здравоохранении, работы на дому». Он также сказал, что происходящие события вселяют уверенность в том, что технологии - в частности, программное обеспечение и облачные вычисления - окажутся сильнее, чем общий экономический климат. По словам Гелсингера, для VMware, в частности, многие ее бизнес-направления, такие как Workspace ONE и Carbon Black, будут иметь решающее значение для бизнеса в мире с более распределенной рабочей силой.

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