 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 22 (1218)

24.05 - 31.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Почти 60% сотрудников VMware после пандемии смогут продолжить работать из дому

3 июня 2020 г., 11:45
+11
голос

Генеральный директор VMware Пэт Гелсингер заявил CNBC, что большая часть сотрудников компании будет работать удаленно и после завершения пандемии.

По словам Гелсингера, около 20% сотрудников фирмы до кризиса работали из дома. В  VMware, имеющей штаб-квартиру в Пало-Альто (шт. Калифорния), насчитывается около 31 тыс. сотрудников и 169 офисов по всему миру.

«Я ожидаю, что, продолжая работать в этой среде, мы со временем достигнем показателя 50–60% работающих сотрудников удаленно, и я не думаю, что мы единственные в этом на рынке», - заявил Гелсингер.

Уже очевидно, что вспышка Covid-19 и последовавший карантин приведет к долгосрочным изменениям в корпоративной Америке.

Ранее уже звучали комментарии в отношении работы сотрудников из дома. Например, Джек Дорси, CEO Twitter и Square, объявил что персонал его компаний может работать из дома постоянно. Марк Цукерберг недавно также предсказал, что в ближайшие пять-десять лет 50% сотрудников Facebook смогут работать удаленно.

«Иногда, чтобы достигнуть определенного прогресса требуется десятилетие. А иногда это все умещается в пару недель», - отметил Гелсингер. - Внезапно мы стали свидетелями огромных шагов вперед в образовании, здравоохранении, работы на дому». Он также сказал, что происходящие события вселяют уверенность в том, что технологии - в частности, программное обеспечение и облачные вычисления - окажутся сильнее, чем общий экономический климат. По словам Гелсингера, для VMware, в частности, многие ее бизнес-направления, такие как Workspace ONE и Carbon Black, будут иметь решающее значение для бизнеса в мире с более распределенной рабочей силой.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  