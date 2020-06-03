В 2020 г. рынку ПК предрекают падение на 7%

3 июня 2020 г., 12:15

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Мировой компьютерный рынок, который, по методологии исследователей из Canalys, также включает в себя планшеты, по итогам 2020 г. выйдет на объем поставок в размере 367,8 млн устройств. Прогнозируемая цифра окажется на 7% ниже результата, достигнутого годом ранее. В 2021 г. негативная динамика сохранится, однако уже в 2022 г. ожидается восстановление рынка при росте в размере 2%. Ноутбукам и настольным системам удастся восстановиться в поставках и сгладить непрерывный провал планшетного направления.

Несмотря на то, что негативная динамика роста поставок в нынешнем и будущих кварталах текущего года сохранится, спад окажется не таким глубоким, как в начальной четверти года. Восстановление цепочек поставок и открытие китайских заводов уже позволили утолить спрос, возникший вследствие массового перехода потребителей на удаленную работу и обучение. Тем не менее, влияние коронавируса на мировую экономику продолжит оказывать разрушительное влияние. Как результат, у потребителей, бизнеса и государственных структур в приоритете будут расходы на заботу о здоровье и поддержание экономики, тогда как обновление компьютерных парков будет откладываться на отдаленную перспективу.

В Северной Америке, где по-прежнему находится крупнейший рынок сбыта — США — сокращение поставок достигнет 6%. В странах EMEA ожидаемый спад рынка в 2020 г. составит не менее 10% «YoY», однако уже в будущем году возможен рост на 1%.

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