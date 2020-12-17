ПО, превращающая старые ПК в Chromebook, теперь принадлежит Google

17 декабря 2020 г., 16:39

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Вчера стало известно о поглощении нью-йоркской софтверной фирмы Neverware компанией Google, которая уже три года является её инвестором и стратегическим партнёром.

Основанная 9 лет назад Neverware получила широкую известность, как провайдер CloudReady, дистрибутива Chromium OS, который позволяет продлить жизнь старых Windows-ПК и Mac, превращая их в устройства Chromebook.

Сам Google не предавала эту сделку огласке и подтвердила её лишь после того, как Neverware объявила в своём твите, что «Neverware & CloudReady теперь официально являются частью Google и команды Chrome OS».

Neverware продаёт своё ПО школам и бизнесу, однако имеет и бесплатную версию Home Edition, которую может использовать каждый. Благодаря CloudReady устаревшее оборудование может стать намного быстрее и производительнее, снова начать получать обновления и патчи безопасности.

Google планирует превратить CloudReady в свой официальный продукт, который будет дополнять коммерческий дистрибутив Chrome OS, распространяемый, как правило, предустановленным на новых лэптопах.

«Мы настроены на более плотное взаимодействие с командой (NeverWare) для того, чтобы поддержать больше клиентов в их переходе на Chrome OS», — говорится в заявлении Gooogle.

Neverware информировала, что не предполагает никаких перемен в бесплатной редакции CloudReady и в политиках поддержки существующих заказчиков.

Вероятно, пользователи CloudReady вскоре смогут ощутить преимущества этого приобретения, такие как доступ к Google Play Store и запуск приложений Android. Несмотря на то, что ПО Neverware основано на Chromium, до сих пор оно было лишено этой возможности.

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