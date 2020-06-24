Платформа AMD EPYC оказалась в Топ-10 списка TOP500 суперкомпьютеров

24 июня 2020 г., 15:55

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Компания AMD объявила о многочисленных новых успехах в области высокопроизводительных вычислений, достигнутых при помощи процессоров AMD EPYC, включая седьмой по скорости суперкомпьютер в мире и четыре высокопроизводительные системы из 50 в списке TOP500. Динамика применения процессоров AMD EPYC в продвинутых научных и медицинских исследованиях продолжает нарастать благодаря новым инсталляциям в Индианском университете, Университете Пердью и ЦЕРНе, а также высокопроизводительным вычислительным облачным инстансам Amazon Web Services, Google и Oracle Cloud.

«Ведущие институты, применяющие высокопроизводительные вычисления, все чаще используют мощность процессоров AMD EPYC второго поколения, чтобы получить возможность проводить ультрасовременные исследования по темам ключевых вызовов сегодняшнего мира» — говорит Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер Data Center and Embedded Solutions Group в AMD. — Наши ЦПУ AMD EPYC, ускорители Radeon Instinct и открытое ПО позволяют всей индустрии сделать шаг навстречу вычислениям экзафлопсного уровня, и мы горды тем, что усиливаем глобальную экосистему высокопроизводительных вычислений своей поддержкой топовых суперкомпьютерных кластеров и среды облачных вычислений«.

Четыре суперкомпьютера с процессорами AMD EPYC указаны среди 50 самых высокопроизводительных систем в мире, а всего в списке TOP500 теперь десять суперкомпьютеров с процессорами AMD EPYC:

Selene (№ 7) — система AMD EPYC 7742 на платформе DGX A100 SuperPOD от Nvidia.

Belenos (№ 30), один из двух суперкомпьютеров BullSequana XH2000 с процессорами AMD EPYC второго поколения во французской национальной метеослужбе Météo-France.

Joliot-Curie (№ 34), продвинулся в списке благодаря использованию системы BullSequana XH2000 с процессорами AMD EPYC второго поколения, находится в GENCI, французской национальной организации, занимающейся высокопроизводительными вычислениями.

Mahti (№ 48), суперкомпьютер BullSequana XH2000 с процессорами AMD EPYC второго поколения в финском Центре научно-информационных технологий.

Два университета объявили о новых исследовательских суперкомпьютерных системах на базе процессоров AMD EPYC в серверах Dell EMC PowerEdge.

Индианский университет начнет развертывание Jetstream 2, 8-петафлопсной распределенной облачной системы вычислений на базе будущих процессоров AMD EPYC третьего поколения. Система будет применяться исследователями в различных областях, включая ИИ, социальные науки и изучение COVID-19. Процессоры AMD EPYC уже работают в Big Red 200 в кампусе университета.

«Jetstream 2 объединяет вычисления, программное обеспечение и доступ к хранилищу информации для отдельных исследователей и научных групп в большом количестве областей изучения» — говорит Дэвид Хэнкок (David Hancock), директор Research Technologies, отделения Pervasive Technology Institute в Индианском университете. — С процессором AMD EPYC следующего поколения, Jetstream 2 обеспечит 8 петафлопсов облачной вычислительной мощности, давая доступ к высоким технологиям, позволяющим заниматься глубоким обучением и ИИ".

Университет Пердью начнет развертывание суперкомпьютера Anvil, основанного на процессорах AMD EPYC следующего поколения, который обеспечит продвинутые вычислительные возможности для поддержки широкого спектра исследований с использованием вычислений и больших объемов данных. AMD EPYC также ляжет в основу кластера Bell Университета Пердью, развертывание которого запланировано на начало осени.

Также ЦЕРН, крупнейшая лаборатория физики частиц, недавно выбрала процессоры AMD EPYC второго поколения в серверах Gigabyte для работы с большими объемами данных последнего эксперимента Большого адронного коллайдера с определением субатомных частиц, известных как b-кварки. Новое тематическое исследование показывает, как расширенная пропускная способность PCIe 4.0, скорость DDR4 и 64 ядра процессора AMD EPYC 7742 дают исследователям возможность собрать весь исходный материал, ежесекундно формирующийся 40 терабайтами данных от столкновений частиц, происходящих в Большом адронном коллайдере.

AMD и Microsoft Azure продолжают расширять свое облачное сотрудничество с недавно представленными виртуальными машинами серии HBv2. Процессоры AMD EPYC второго поколения обеспечивают клиентов Microsoft Azure масштабируемым количеством ядер, доступом к памяти с впечатляющей пропускной способностью и возможностью поддержки PCIe 4.0 (впервые для архитектуры x86), что дает возможность получить доступ к высокопроизводительным вычислениям лидерского уровня. AMD и Microsoft Azure смогут поддерживать высоконагруженные рабочие процессы в реальном времени, такие, как расчеты биржевых контрактов на разницу цен, вычисления методом конечных элементов, анализ сейсмических колебаний, моделирование водоемов, рендеринг, симуляция метеоусловий.



Открытая платформа AMD Radeon Open eCosystem (ROCm), основанная AMD для поддержки гетерогенных вычислений, продолжает получать поддержку сообщества. Основные этапы разработки в последнем обновлении включают:

Компилятор HIP-Clang, который подготовлен и проверен комьюнити LLVM, что дает возможность разработчикам работать с качественным открытым кодом.

Новый API профилировщика rocProfiler, который позволяет повысить продуктивность разработчиков и снизить время исполнения задач.

Добавленную совместимость AMD RCCL с NVIDIA Communications Collective Library (NCCL) v2.6.4m.

Новый пакет MIOpen, который снижает время задержки в начальной стадии работы.

Новый API Affinity для ЦП, которое позволяет приложениям выбирать необходимый вычислительный узел, ускоритель и ЦП.

Новую высокопроизводительную библиотеку Radeon Performance Primitives для ЦП и ГП AMD с бэкендом HIP и OpenCL.

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