InterSystems запустила управляемые соединения HealthShare Managed Connections

24 июня 2020 г., 15:07

0

Tweet

Компания InterSystems объявила о запуске InterSystems HealthShare Managed Connections.



Этот сервис, по заявлению производителя, позволит организациям здравоохранения воспользоваться преимуществами большой сети подключений к огромному количеству медицинских карт пациентов через центральный узел связи. Это также упростит обмен информацией безопасно, надежно, эффективно и под полным контролем.



Как отмечается, большинство медицинских организаций, в странах с развитой экономикой, сегодня используют прямые двусторонние связи со своими партнерами и государственными сетями. InterSystems применяет подход «один раз установить, многократно использовать», чтобы устанавливать соединения, которые в каждый момент времени будут соответствовать изменяющимся требованиям и стандартам. Центральный узел HealthShare Managed Connections позволяет быстрее организовать взаимодействие учреждений здравоохранения, а также упрощает обслуживание, экономит время и снижает затраты на подключение новых медицинских данных. Подключения HealthShare Managed Connections не привязаны к определенному поставщику технологий, это означает, что они не конкурируют с государственными сетями, а дополняют их.



«Управляемые соединения HealthShare Managed Connections позволяют пользователям подключаться друг к другу, а также к большим государственным сетям, в конечном итоге обеспечивая многократный и экономичный обмен данными, что очень выгодно всем участникам», — сказал Дон Вудлок (Don Woodlock), вице-президент HealthShare. «Этот центральный узел облегчает создание единой, унифицированной истории болезни пациента и повышает эффективность работы учреждений здравоохранения».



Также подчеркивается, что HealthShare Managed Connections входит в программу CommonWell Connector, и это дает пользователям возможность доступа к сети CommonWell Health Alliance представляющей более 15 тыс сайтов поставщиков услуг и 76 млн человек. Благодаря программе CommonWell пользователи получат возможность использовать платформу Carequality Interoperability Framework, которая еще больше расширит их доступ к медицинской информации о пациентах. На сегодняшний день сеть CommonWell содержит более 219 млн медицинских карт, доступных для общего использования, и в среднем обменивается более чем 70 млн медицинских карт в месяц. Двойной доступ — и к сети CommonWell, и к платформе Carequality Interoperability Framework позволяет клиентам подключаться к множеству электронных медицинских записей (EMR). Кроме того, благодаря подключению через управляемые соединения HealthShare Managed Connections компания InterSystems может облегчить работу для поставщиков услуг связи.



«CommonWell добилась значительных успехов, преодолевая барьеры на пути обмена медицинскими данными в государственном масштабе, и наша программа CommonWell Connector подтверждает это», — сказал Пол Л. Уайлдер (Paul L. Wilder), исполнительный директор CommonWell Health Alliance. «Интеграция сервисов CommonWell в центр связи HealthShare Managed Connections компании InterSystems позволяет расширить набор продуктов, которые смогут использовать существующие и будущие точки данных, расширяя и усиливая преимущества сети CommonWell для всех подключенных поставщиков и их пациентов».



Узел HealthShare Managed Connections, основанный на технологиях InterSystems по организации взаимодействия и работе с базами данных, позволяет обеспечить необходимый досту к данным по запросу и легко масштабируется. Только в США система InterSystems HealthShare подключена к 26% больниц, почти 2300 EHR и более 8300 других клинических информационных систем. В начале 2020 года KLAS Research назвала InterSystems HealthShare лидером в категории платформ для интеропреабельности. Система HealthShare получила исключительно высокую оценку 91 из 100 на основании отзывов клиентов.



https://www.intersystems.com/products/healthshare/

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации