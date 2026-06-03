AMD святкує 10-річчя сокета AM4 та продовжує підтримку AM5 до 2029 року

3 июня 2026 г., 17:35

0

Tweet

На відкритті міжнародної виставки Computex 2026 AMD підтвердила свій статус найлояльнішого до користувачів виробника заліза. Компанія анонсувала вихід ювілейного процесора для платформи AM4, представив новий доступний ігровий чип для сокета AM5, а також офіційно пообіцяв підтримувати актуальний роз'єм AM5 щонайменше до 2029 року.



«Ми прагнемо забезпечити геймерів високопродуктивними технологіями та гнучкістю для модернізації їхніх систем протягом тривалого часу. Наша мета - надати гравцям по всьому світу найкращий досвід володіння ПК», - заявив Девід Макафі (David McAfee), корпоративний віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Client Channel and Graphics Business в AMD.



Святкуючи десятиліття сокета AM4, який став однією з найдовговічніших і найуспішніших десктопних платформ в історії ПК, AMD випустила спеціальне ювілейне перевидання процесора Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition.



Нагадаємо, що саме оригінальний 5800X3D свого часу став першим чипом із технологією об'ємного кешу AMD 3D V-Cache, яка забезпечила колосальний приріст кадрів в іграх. Ювілейна версія постачатиметься в комплекті з інноваційним термоінтерфейсом Carbice Ice Pad, який замінює звичайну термопасту, спрощує встановлення кулера та гарантує довговічне відведення тепла.



Процесор надійде у продаж 25 червня за рекомендованою роздрібною ціною $349.



Для користувачів сучасної платформи AM5 компанія підготувала новий доступний квиток у світ 3D V-Cache - процесор Ryzen 7 7700X3D, який має 8 ядер / 16 потоків, загальний обсяг його кеш-пам'яті - 104 МБ, а максимальна частота (Boost) - до 4,5 ГГц.



Чип покликаний зробити надшвидку ігрову пам'ять доступною для ширшого кола геймерів, які хочуть зібрати потужну систему з потенціалом для апгрейду на роки наперед.

Реліз Ryzen 7 7700X3D заплановано на 16 липня за ціною $329.



Разом із презентацією нового чипа AMD офіційно оголосила про продовження життєвого циклу сокета AM5 до 2029 року.



Це означає, що власникам материнських плат AM5 не доведеться змінювати всю систему (плату та оперативну пам'ять) у разі виходу майбутніх поколінь процесорів Zen. Така стратегія суттєво знижує витрати на модернізацію комп'ютера та додає впевненості покупцям і майстрам зі збирання ПК.



Графічний підрозділ AMD також представив новинку - відеокарту AMD Radeon RX 9070 GRE, яка тепер виходить на глобальний ринок. Карта побудована на базі новітньої архітектури RDNA 4 та орієнтована на максимальну продуктивність у роздільній здатності 1440p.



Пристрій отримав 48 обчислювальних блоків RDNA 4, 12 ГБ відеопам'яті та тактову частоту до 2,79 ГГц. За даними внутрішніх тестів AMD, новинка в середньому на 21% швидша за своїх прямих конкурентів у геймінгу формату 2K. Додатковий приріст продуктивності забезпечує технологія масштабування зображення AMD FSR, яка вже підтримується у понад 300 ігрових тайтлах.



Продажі Radeon RX 9070 GRE стартують 2 червня у референсному та розігнаному варіантах від партнерів AMD. Рекомендована вартість відеокарти складе $549.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet