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Olympus продает бизнес по выпуску фотокамер

24 июня 2020 г., 16:35
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Olympus продает бизнес по выпуску фотокамер

Компания Olympus, которая в прошлом была одним из крупнейших в мире производителей фототехники, объявила о реструктуризации своего бизнеса.

Olympus намерена продать бизнес, связанный с выпуском фототехники и цифровых диктофонов компании Japan Industrial Partners, о чем уже имеется соответствующий меморандум. Финальное же соглашение будет подписано, как сообщается, в сентябре, а процесс передачи бизнеса будет завершен к концe года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Japan Industrial Partners известна тем, что в 2014 г. выкупила подразделение по производству ноутбуков VAIO у компании Sony.

Согласно данным Bloomberg в конце прошлого года на долю подразделения по выпуску фототепхники и диктофонов в обороте Olympus приходилось всего 6%. Кроме того, это направление последние три года было убыточным.

"Мы считаем, что это верный шаг к сохранению наследия бренда, ценности технологий и выдающихся продуктов. Olympus рассматривает эту передачу как возможность дать своему бизнесу по обработке изображений продолжить развитии и предоставление  услуг своим давним и новым клиентам, фанатам и любителям фотографии", отмечается в сообщении компании по случаю выхода из сегмента фототехники.

Olympus сосредоточится на производстве эндоскопов медицинского и промышленного применения, а также другой лазерно-оптической техники.


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