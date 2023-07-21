Пішов з життя Кевін Митник, один з найвідоміших хакерів у історії

21 июля 2023 г., 10:25

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Стало відомо, що на 60 році життя помер Кевін Митник (Kevin Mitnick), якого багато хто називає найбільш відомим та розшукуваним хакером у світі.

Як пише The Washington Post, Митник набув широкої популярності в середині 1990-х після його арешту владою США та звинуваченню в багатьох кіберзлочинах.

Кевін Митник народився 6 серпня 1963 року у Сан-Фернандо (шт. Каліфорнія). Ще в школі він почав проводити перші експерименти зі злому телефонних мереж з допомогою соціальної інженерії та спеціальних пристроїв. У 17 років він уперше отримав незаконний доступ до комп'ютерної мережі у своїй школі. До середини 1990-х він вже мав значний досвід і навіть дві судимості за кіберзлочини. Але у 1995 році Митника знову заарештувало ФБР після тривалого розслідування. Тоді його звинуватили в шахрайстві з використанням комп'ютерних систем і крадіжці даних, що завдало збитків на десятки мільйонів доларів.

Сам Кевін Мітнік розповідав, що він ніколи не використовував отримані дані на шкоду, чи велику користь, ним завжди рухала чиста цікавість.

Слід додати, що після звільнення у 2000 р. Кевін Митник став консультантом у сфері інформаційної безпеки і заснував компанії Mitnick Security Consulting та KnowBe4. Він також написав кілька книг, найбільш відомі зокрема й найвідоміші - "Мистецтво обману" і "Мистецтво вторгнення" та мав багато виступів з лекціями.

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