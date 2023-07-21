Tesla починає виробництво екзафлопного суперкомп’ютера Dojo

21 июля 2023 г., 9:35

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Компанія Tesla розпочала виробництво суперкомп’ютера Dojo для тренування свого парку безпілотних автомобілів, пише The Verge.



У своєму звіті про прибутки за другий квартал 2023 року компанія Маска окреслила «чотири основні технологічні стовпи», необхідні для «масштабного розв'язання проблеми автономності транспортних засобів: надзвичайно великий набір реальних даних, навчання нейронних мереж, апаратне забезпечення транспортних засобів та програмне забезпечення транспортних засобів».



«Ми розробляємо кожен з цих компонент власними силами, - йдеться у звіті компанії. - Цього місяця ми робимо крок до швидшого і дешевшого навчання нейронних мереж, розпочавши виробництво нашого навчального комп’ютера Dojo».



Автовиробник вже має великий суперкомп’ютер на базі GPU від Nvidia, який є одним з найпотужніших у світі, але новий комп’ютер Dojo, створений на замовлення, базується на чипах розробки Tesla. У 2019 році генеральний директор Tesla Ілон Маск дав цьому «суперпотужному навчальному комп’ютеру» ім’я: Dojo.



Раніше Маск заявляв, що Dojo буде мати потужність в один екзафлоп.



На AI Day компанії Tesla у 2021 році Dojo все ще перебував у стадії розробки. Але вже тоді показали перший чип і навчальні плитки, які з часом перетворяться на повноцінний кластер Dojo або «екзапод». Tesla заявила, що об’єднає 2 x 3 плитки в контейнері й два контейнери в комп’ютерній стійці, що дасть понад 100 петафлопсів на кожну стійку. У системі з 10 шаф екзапод Dojo від Tesla подолає бар’єр в екзафлоп обчислювальної потужності.



Рік по тому, на AI Day 2022, Tesla представила певний прогрес у роботі над Dojo, зокрема, повний системний трей. Тоді автовиробник говорив про створення повного кластера на початку 2023 року - хоча зараз виглядає так, що це, швидше за все, буде на початку 2024 року.



Bloomberg повідомила, що Ілон Маск планує інвестувати понад 1 мільярд доларів у Dojo до кінця 2024 року.



Маск підкреслив, що Tesla має у своєму розпорядженні «приголомшливу кількість» відеоматеріалів завдяки використанню клієнтами системи допомоги водієві на основі камер під назвою Autopilot і пов’язаної з нею функції під назвою Full Self-Driving Beta, яка накопичила понад 300 мільйонів миль даних.

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