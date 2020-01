27 января 2020 г., 19:05

Подготовка студентов начинается с подготовки и удержания хороших педагогов. Согласно новому исследованию Staff of 2030: Future Ready Teaching, только 38% молодых преподавателей считают, что их нынешняя подготовка позволяет им в полной мере использовать в учебном процессе цифровые технологии. Поколение Z (родившиеся в период с 2000 по 2019 гг.) – это уже не только ученики, но и учителя, и вместе с миллениалами (1980-2000 гг.) они будут составлять до 70% рабочей силы к 2030 г. Поэтому важно, чтобы школы предлагали разнообразные учебные инструменты и создавали сообщества для качественного профессионального развития.

Microsoft Education совместно с The Economist Intelligence Unit работает над новым исследовательским проектом The Staff of 2030 and Future Ready Teaching («Персонал 2030 г. и обучение для будущего»). Данная работа опирается также на исследование Class of 2030 («Класс 2030 г.»), в котором отмечаются изменения на рынке труда и влияние на приоритизацию навыков для систем образования.

В рамках исследования были опрошены 1034 молодых преподавателей и преподающих студентов по всему миру с целью выяснить их мнение, взгляды и прогнозы в отношении будущего их профессии. Исследование охватывало четыре основные темы: методы преподавания, роль технологий в классе и вне его, ресурсы и условия работы, демографические тенденции среди преподавателей и учащихся.

Хороший педагог может способствовать повышению успеваемости ученика минимум на один бал – считают 8 из 10 опрошенных. При этом 60% молодых преподавателей планируют активнее использовать в процессе обучения современные технологии.

В числе основных преимуществ применения технологий для обучения опрошенные назвали: большую вовлеченность в обучение (36%), возможность учиться самостоятельно (31%) и возможность готовить учеников к работе, требующей ИТ-квалификации (30%). При этом важнейшие умения, которые ученики получают благодаря технологиям – это применение информации в своей жизни или в новом контексте, а также нахождение связей и паттернов в данных.

Достижению хороших результатов обучения с использованием технологий препятствуют: нехватка необходимых технологических средств (36%), недостаточная техническая подготовка учителей (35%) и техническая поддержка (31%).

При этом, три главных беспокойства, связанных с использованием технологий в обучении связаны с: потерей традиционных навыков и знаний (например, умения писать от руки) – 36%, ученики и так проводят слишком много времени с гаджетами (34%), это слишком отвлекает 28%.

Более подробную статистику, результаты анализа и экспертные прогнозы о будущем преподавания планируется опубликовать весной.

