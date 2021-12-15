OPPO Find N - первый складной флагманский смартфон бренда

15 декабря 2021 г., 16:25

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OPPO представила свой первый складной смартфон на конференции OPPO INNO DAY.



Отмечается, что OPPO Find N - результат четырехлетних исследований и шести поколений прототипов. По заявлению компании, смартфон олицетворяет новый подход к складной форме и предлагает обновленный пользовательский интерфейс как для тех, кто хорошо знаком со складными устройствами, так и для тех, у кого нет опыта эксплуатации таких гаджетов.



«Новая форма означает новую ступень в развитии технологий для смартфонов. OPPO потратила немало времени и усилий в поисках самого лучшего подхода к разработке складного смартфона. Компания экспериментировала с формами, конструкциями шарниров, материалами дисплея и соотношением сторон, чтобы создать новое устройство, отвечающее потребностям современных пользователей. С помощью OPPO Find N мы стремимся изменить представление людей о том, что может предложить смартфон, и сделать складные устройства доступными для еще большей аудитории», заявил Пит Лау, директор по продуктам OPPO.



Компания предложила полностью функциональный компактный смартфон в сложенном виде и интуитивно понятный большой дисплей в развернутом виде.



В складном смартфоне OPPO Find N впервые используется соотношение сторон в горизонтальном формате (Landscape Ratio) для внутреннего дисплея, что позволяет легко переключаться между иммерсивным внутренним дисплеем с диагональю 7,1 дюйма и внешним дисплеем с диагональю 5,49 дюйма, не выбирая между размером и удобством использования. Благодаря соотношению сторон 8,4 : 9 внутренний дисплей разворачивается в альбомный формат, поэтому пользователи могут смотреть видео, играть в игры или читать книги, не совершая дополнительных действий в виде поворота устройства. В сложенном состоянии соотношение сторон 18 : 9 дает пользователям привычные ощущения от смартфона с дисплеем, которым легко пользоваться одной рукой.



Шарнир Flexion на OPPO Find N объединяет 136 компонентов с высочайшей точностью, до 0,01 мм, гарантируя плавную работу механизма. Уникальная конструкция шарнира OPPO в виде капли воды (water-drop hinge design) решает главную проблему складных устройств, увеличивая угол сгиба дисплея и образуя буфер при складывании дисплея, что приводит к минимальной складке, которая, по оценке TUV, на 80% незаметнее по сравнению с другими устройствами. Эта конструкция также практически исключает зазор между дисплеями в сложенном виде, обеспечивая более интегрированный вид и лучше защищая внутренний дисплей от царапин.



Кулачковая и пружинная конструкция внутри усовершенствованного шарнира Flexion дают возможность зафиксировать устройство в разложенном состоянии под любым углом в пределах 50–120 градусов. А в сочетании с рядом программных функций, использующих преимущества складного дисплея, режим FlexForm на OPPO Find N позволяет легко адаптировать устройство к широкому спектру сценариев использования.



Пользовательский интерфейс OPPO Find N также адаптирован к использованию в новом формате. Например, в приложении «Заметки» OPPO Find N можно превратить в мини-ноутбук, позволяющий делать заметки без необходимости держать устройство. Поскольку смартфон может стоять под разными углами, он также выполняет функцию штатива, что упрощает покадровую 4K HD съемку, видеозвонки и проведение онлайн-встреч.



По уверению компании, двенадцатислойный дисплей Serene от OPPO хорошо защищен и долговечен, а также оснащен шарниром Flexion для плавного складывания. Дисплей имеет слой Flexion UTG, представляющий собой ультратонкое стекло толщиной 0,03 мм (для сравнения: толщина стекла обычного смартфона — 0,6 мм), что позволяет ему легко сгибаться, сохраняя высокую прочность. Дисплей Serene очень надежен: его можно сложить более 200 тысяч раз практически без складок, что подтверждает TUV.



Внутренний экран представляет собой LTPO дисплей с технологией интеллектуальной динамической частоты обновления, которая адаптирует частоту обновления в пределах 1–120 Гц в зависимости от просматриваемого контента. Внутренний дисплей также поддерживает частоту дискретизации сенсорного экрана до 1000 Гц.



OPPO точно настроила калибровку яркости и цвета между внутренним и внешним дисплеем, чтобы обеспечить неизменно плавное взаимодействие с пользователем. Оба экрана поддерживают 10240 автоматических уровней яркости, гарантируя пользователю комфорт при любом освещении и максимальную яркость до 1000 нит.



Отмечается, что 7,1-дюймовый внутренний дисплей OPPO Find N предлагает на 60% большую визуальную область, чем стандартный 6,5-дюймовый аналог, увеличивая многозадачность и продуктивность.



Производитель обращает внимание, чтобы владелец OPPO Find N мог в полной мере оценить возможности смартфона, похожего на планшет в развернутом виде, гаджет обучен реагировать на новые жесты, делающие параллельную многозадачность интуитивно понятной. Используя совместимое приложение, нужно просто провести двумя пальцами вниз по центру устройства, чтобы разделить экран пополам, или превратить полноэкранное окно в плавающее, сжав его четырьмя пальцами. OPPO Find N также поддерживает традиционные жесты для разделенного экрана, такие как длительное нажатие и перетаскивание совместимых значков, позволяя при этом сохранять часто используемые комбинации разделенного экрана для нескольких приложений на главном экране.



Программное обеспечение OPPO Find N оптимизировано, чтобы пользователь мог плавно переключаться между двумя экранами. Когда смартфон раскладывается, содержимое передается с внешнего экрана на основной внутренний дисплей. А складывая устройство, пользователь может провести вверх по внешнему экрану, чтобы продолжить использование той же функции на нем. Кроме того, ряд настроек клавиатуры для большого внутреннего дисплея помогает повысить продуктивность. Например, функция разделенной клавиатуры, которая упрощает ввод текста двумя большими пальцами.



OPPO Find N может похвастаться флагманской тройной камерой для высококачественных фотографий и видео. Трио камер состоит из основного объектива на 50 МП с датчиком Sony IMX 766, сверхширокоугольного объектива на 16 МП и телеобъектива на 13 МП, а также из селфи-камер как на внутреннем, так и на внешнем дисплее. А благодаря новой форме и режиму FlexForm смартфон OPPO Find N дарит пользователям новые возможности камеры с индивидуальным программным обеспечением.



Шарнир Flexion позволяет OPPO Find N служить штативом, что делает смартфон удобным гаджетом для любых сценариев использования при работе с изображениями. Например, в режиме FlexForm Mode можно легко создавать покадровые 4K HD изображения без помощи рук под любым углом в диапазоне от 50 до 120 градусов. В смартфоне есть три шаблона для работы в режиме покадровой съемки: «Световые следы», «Ночное небо», «Солнце» и «Облака». Они оптимизируют настройки фото и видео в один клик для более впечатляющей и творческой астрофотографии. Когда устройство согнуто под углом менее 60 градусов, предварительный просмотр автоматически перемещается на основной дисплей, чтобы упростить настройку кадра.



Новый пользовательский интерфейс сплит-камеры позволяет использовать большой, иммерсивный внутренний дисплей OPPO Find N, чтобы делать фотографии с одной стороны, а затем просматривать и публиковать их или удалять последний снимок с другой стороны. При съемке на основную камеру с развернутым дисплеем можно использовать как внутренний, так и внешний дисплей, чтобы пользователь и тот, кого он фотографировал, просматривали снимок одновременно.



Более мощная основная камера позволяет снимать селфи высокого качества, используя экран для предварительного просмотра изображения. Кроме того, селфи можно делать с помощью жестов, не нажимая кнопку, так что вам будет легко оставаться в кадре.



В OPPO Find N впервые оба внешних края складного телефона получили 3D-изогнутый дизайн. Это создает ощущение гладкости и комфорта в руке. Задняя крышка и модуль основной камеры OPPO Find N повторяют плавный дизайн Find X3. Изогнутые линии визуально уменьшают высоту модуля камеры, а задняя панель, защищенная Gorilla Glass Victus и керамическая пластина, которой обрамлена камера, привлекают элегантностью и стильной отделкой.



OPPO Find N представлен в трех цветах. Смартфон в черном цвете сочетает в отделке матовое стекло и новую технику ламинирования пленкой, создающую эффект мерцания. Белая модель, на которую дизайнеров вдохновила керамическая глазурь, отличается глянцевым покрытием и изысканной текстурой, которая перекликается с керамической пластиной вокруг блока камер. OPPO Find N в пурпурном цвете напоминает флакон роскошных духов: несколько слоев пленки с прозрачной текстурой создают на корпусе игру света и тени.



OPPO Find N будет доступен в Китае с 23 декабря 2021 по цене 7699 юаней за версию с RAM 8ГБ/ROM 256ГБ и 8999 юаней за версию с RAM 12ГБ/ROM 512ГБ.

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