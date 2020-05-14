 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 19 (1215)

04.05 - 11.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Открытый инструментарий упростит создание и эксплуатацию кластеров Kubernetes

14 мая 2020 г., 15:35
0 
 

Открытый инструментарий упростит создание и эксплуатацию кластеров Kubernetes

Вчера Amazon Web Services выпустила Cloud Development Kit for Kubernetes (cdk8s), набор средств разработки с открытым кодом, позволяющий вместо языка сериализации данных, YAML использовать для конфигурирования контейнерных кластеров более многофункциональные алгоритмические языки программирования.

«YAML — превосходный формат для описания желаемого состояния вашего кластера, но у него нет примитивов для выражения логики и абстракций многократного использования», — объясняют в блоге инженеры AWS Элад Бен-Израэль (Elad Ben-Israel) и Натан Табер (Nathan Taber).

Пакет cdk8s решает эту проблему, так как позволяет работать с фреймворком Kubernetes, используя популярные языки TypeScript, Python, Java и .NET. С помощью расширенных функций этих языков, инженеры могут применять более сложную конфигурационную логику, чем та, которую поддерживает YAML, при автоматизации ручных задач. Это делает код более компактным и позволяет создавать поверх Kubernetes многоуровневую программную логику для удовлетворения продвинутых потребностей предприятий.

Создание конфигурационных файлов Kubernetes на универсальном языке программирования позволяет использовать для этого интегрированную среду разработки с функциями автозавершения. При внедрении этих файлов инженеры могут вместо отдельной процедуры YAML полагаться на привычные для них средства CI/CD.

cdk8s работает, автоматически преобразуя код в синтаксис YAML. AWS рассматривает целесообразность добавления в будущие релизы возможности дизассемблирования файлов YAML обратно в код. Кроме того, облачный гигант рассчитывает добавить в инструментарий поддержку дополнительных языков программирования и функций, оптимизирующих администрирование Kubernetes.

Одновременно с cdk8s анонсирована новая версия CloudTrail, продукта для мониторинга и аудита корпоративных учётных записей AWS. В нём появился «быстрый одношаговый процесс» для создания журналов аудита, а также новый мастер настроек, который помогает администраторам подбирать ключевые параметры конфигурации.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  