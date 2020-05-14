Рост глобальных поставок умных колонок превысил 8%

14 мая 2020 г., 16:05

Мировой рынок умных колонок в первом квартале достиг объема в размере 28,2 млн устройств. Относительно предыдущего года эксперты из Strategy Analytics зафиксировали позитивную динамику в размере 8,2%.

Ведущим брендом оставался Amazon, за год упрочивший позиции с 21,5 до 23,5%. Google оставалась на второй строке рейтинга и также улучшила прошлогоднее достижение с 17,9 до 19,3%. Вследствие пандемии COVID-19 и связанных с этим проблем со спросом на ключевом — китайском — рынке все основные вендоры Поднебесной (Baidu, Alibaba и Xiaomi) ушли в минус.

Тем не менее, уже в текущей календарной четверти китайский рынок вернется к традиционным сезонным темпам развития, тогда как локдаун в Европе и Северной Америке окажет негативное влияние на продажи от Amazon и Google.

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