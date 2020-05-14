Pure Storage улучшила ПО для хранения неструктурированных данных

14 мая 2020 г., 14:55

0

Tweet

Компания Pure Storage объявила о выходе Purity//FB 3.0 для FlashBlade, нового поколения передового ПО для хранения неструктурированных данных. FlashBlade обеспечивает единую быстромасштабируемую платформу для хранения файлов и объектов, созданную специально для поддержки процессов разработки современных мобильных приложений, аналитики и защиты данных нового поколения.

Платформа FlashBlade ускоряет работу приложений и обмен данными между ними и рабочими нагрузками. Последние обновления FlashBlade обеспечивают производительность в режиме реального времени, что позволяет выводить рабочие процессы на первый план. В результате на смену сложным и устаревшим системам приходят быстрые и гибкие решения, соответствующие современным требованиям.

«FlashBlade разработан с нуля для пайплайнов передачи данных будущего и аналитических приложений, работающих в режиме реального времени, с учетом простоты, удобства использования и производительности – того, чего не хватает традиционным поставщикам систем хранения данных, – говорит Мэтт Барр (Matt Burr), вице-президент и генеральный директор FlashBlade. – Решение обеспечивает универсальную (многомерную) производительность и гарантирует клиентам на рынке систем хранения высокий уровень обслуживания».

Разработанный для того, чтобы помочь клиентам более эффективно использовать ресурсы для вычислений и хранения данных, FlashBlade снижает сложность работы с разрозненными хранилищами данных. Данный подход применяется и к ключевым функциям предприятия, таким как репликация файлов и объектов и откат файловой системы, что позволяет специалистам по работе с данными и архитекторам данных быстрее реализовать потенциал проектируемых и создаваемых ими моделей.

Purity//FB 3.0, масштабируемое ПО, которое поддерживает FlashBlade, обеспечивает те же простоту и удобство в использовании новых возможностей, которые клиенты ценят во FlashBlade и ожидают от него. Pure-as-a-Service, модель OpEx, позволяет клиентам использовать FlashBlade с помощью гибкой модели потребления.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации