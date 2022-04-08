Остання сотова вежа в Маріуполі

8 апреля 2022 г., 14:15

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Протягом кількох тижнів єдина мобільна базова станція дозволяла тисячам в обложеному українському місті залишатися на зв’язку. Про це у Wired вийшов великий матеріал днями.



На проспекті Будівельників у центрі Маріуполя височіє семиповерховий офіс компанії «Київстар».



В цьому офісі розташована «основна» станція мобільного зв’язку, яка підключена до 148 базових станцій, які гарантували мешканці Маріуполя та за його межами можливість телефонувати близьким та виходили в мережу. Але це було тоді, в іншому світі.



«Одна за одною всі ці базові станції виходили з ладу, – сказав Володимир Лутченко, технічний директор «Київстар», під час відеодзвінка із відносної безпеки на Західній Україні. - Перш за все через підключення живлення, потім через фізичні пошкодження».



Протягом кількох тижнів російські війська тримають Маріуполь в облозі, перекриваючи постачання найважливіших продуктів харчування, воду та електропостачання. Цілі квартали зруйновані російськими обстрілами та ракетами, вогонь горить у квартирах, тіла мирних жителів розкидані вулицями. Міська влада стверджує, що кількість загиблих у Маріуполі становить 5 тисяч, а 90% будівель пошкоджено. Хоча сотні тисяч євакуйовані, чиновники підрахували, що 170 тис. людей все ще перебувають у місті, і в них мало способів сказати своїм близьким, що вони ще живі.



З початку неспровокованої війни Росії проти України наприкінці лютого, системи зв’язку країни часто були об’єктами російських атак. «У нас є низка міст, які наразі не мають телекомунікацій», повідомляє Держспецзвʼязку України.



Маріпуоль – одне із них. Інформація не може потрапити у Маріуполь, але і не може вийти. «Нам вдалося зберегти центральний сайт у безпеці до недавнього часу», – каже Лутченко.



Оскільки росіяни вибили електричну мережу, працівники «Київстару» підтримували останню базову станцію в Маріуполі в режимі онлайн за допомогою генератора. Навіть із відновленням обслуговування зв’язок був слабким, каже Лутченко, і люди тяжіли б до будівлі «Київстар», де сигнал був найсильнішим, щоб вийти в Інтернет і повідомити близьким.



Але ж на офіс був здійснений напад.



По всьому Маріуполю втрата зв’язку означає, що саван приховує те, що відбувається на землі. Люди за межами міста не знають, чи живі їхні близькі всередині; ті, хто все ще всередині, не знають, чи безпечно спробувати уникнути обстрілу.



Відсутність доступу до інформації поставила Маріуполь у центр дезінформації. Після того, як російські війська розбомбили пологовий будинок, російський уряд використав зображення української б'юті-блогерки Маріанни Подгурської, щоб стверджувати, що напад був інсценований. Неправдиві твердження були ретельно спростовані.



«Вони не знають, що відбувається ні в цій країні, ні в світі. Вони нічого не знають. Вони знають лише, що хочуть жити, а їхні діти хочуть жити», - сказав Нік Осиченко, генеральний директор Маріупольського телебачення.



За межами Маріуполя український децентралізований Інтернет відносно добре витримує атаки Росії - багато людей все ще можуть без проблем отримати доступ. Але в містах, де електрика втрачена, а інфраструктура обстріляна бомбардуваннями, мало що можна зробити.



Офіс «Київстар» у Маріуполі неодноразово обстрілювали, а зв’язок базової станції остаточно розірвався в середині березня. Будівля має дірки на стінах, спричинені російськими снарядами. Усі його нижні вікна вибиті. Всередині - все розкурочено.



Закриття базової станції «Київстар» залишає місто відключеним від себе та всіх інших. «Нуль», – каже технологічний директор «Київстар» Володимир Лутченко про мобільний зв’язок Маріуполя. - Зв’язку немає взагалі».



Лутченко не знає, що сталося з інженерами, які підтримували службу для тисяч людей. «На жаль, одного разу прийшли російські війська, увійшли в будівлю, замкнули хлопців у підвал і припинили всі зв’язки, – розповідає Лутченко. - З того часу ми не маємо жодної інформації чи де вони».



Згодом Лутченко отримав повідомлення, що інженери, які обслуговують базову станцію в офісі Київстар на проспекті Будівельників, вижили і знаходяться поза офісом, повідомляє Forbes.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист