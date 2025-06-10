HighPoint анонсує перший в галузі RAID AIC Gen5 NVMe з продуктивністю понад 50 ГБ/с

10 июня 2025 г., 15:25

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Компанія HighPoint оголосила про випуск нової серії Gen5 x16 4x M.2 NVMe AIC, яка робить передові технології більш доступними, ніж будь-коли. Тепер доступні за ціною $999 і $899 відповідно, Rocket 7604A RAID AIC і Rocket 1604A Switch AIC представляють собою виняткову цінність, подвоюючи продуктивність традиційних 4-портових рішень NVMe з реальною швидкістю передачі даних понад 50 ГБ/с.



Ця значна цінова пропозиція відображає прагнення HighPoint прискорити впровадження на ринок провідних SSD і забезпечити можливість використання повної потужності технології зберігання Gen5 NVMe в більш широкому спектрі промислових і високопродуктивних обчислювальних додатків.



AIC Rocket 7604A і Rocket 1604A від HighPoint переосмислюють продуктивність зберігання даних в промислових і краєвих обчислювальних середовищах з обмеженим простором. Оснащені архітектурою комутації PCIe Gen5 від HighPoint і мікросхемою комутатора PCIe PEX89048 від Broadcom, ці AIC забезпечують кращу в своєму класі реальну швидкість передачі даних понад 50 ГБ/с, з 4 виділеними лініями пропускної здатності Gen5 для кожного порту M.2.



Щоб задовольнити критичні потреби промислових клієнтів, команда інженерів HighPoint ретельно перепроектувала друковану плату AIC відповідно до формфактора FH-HL, в результаті чого було створено компактний пристрій PCIe довжиною 167 мм — значно коротший, ніж типові 4-портові карти Gen5, які часто перевищують 290 мм. Це було досягнуто за рахунок спеціально розробленого автономного рішення для охолодження з повнорозмірним алюмінієвим радіатором і надтихим вентилятором 80x80x10, що забезпечує оптимальне управління тепловим режимом для високопродуктивних накопичувачів Gen5 M.2 без необхідності модернізації системи охолодження хост-системи. Ця інноваційна конструкція може безпосередньо розміщувати до 32 ТБ сховища Gen5 NVMe і гарантувати максимальну продуктивність SSD без шкоди для цілісності носіїв M.2, що робить ці AIC ідеальними для додатків, в яких швидкість, надійність і ефективність використання простору мають першорядне значення.



Rocket 7604 RAID AIC пропонує комплексне рішення для зберігання даних NVMe RAID, розроблене для забезпечення високої продуктивності та спрощеного управління. Воно має широкий набір функцій самодіагностики, включаючи інтелектуальну самодіагностику і реєстрацію в один клік, а також інтуїтивно зрозумілі світлодіоди з колірним кодуванням і звукові сигнали для миттєвої оцінки робочого стану з'єднань PCIe і масивів RAID. Управління стає гнучким завдяки зручному вебінтерфейсу, оптимізованому CLI для досвідчених користувачів і інструменту UEFI-HII для налаштування на рівні BIOS. Для забезпечення оптимальної продуктивності та довговічності AIC інтегрує інтелектуальне рішення проактивного охолодження з вентилятором з низьким рівнем шуму, алюмінієвим радіатором повної довжини і мережею датчиків, які активно регулюють швидкість вентилятора, щоб запобігти тепловому дроселюванню чипсета комутатора і SSD M.2. Крім того, рішення для моніторингу, реєстрації та аналізу навколишнього середовища, доступне через WebGUI, забезпечує відстеження температури SSD і споживання енергії в режимі реального часу. Для забезпечення безпеки даних HighPoint SafeStorage пропонує апаратне шифрування NVMe (SED) на основі OPAL SSC TCG, яке легко адмініструється через WebGUI і CLI, захищаючи конфіденційні дані від несанкціонованого доступу. Нарешті, завдяки підтримці FRU (Field Replaceable Unit) і збереженому VPD, Rocket 7604 забезпечує оптимізоване обслуговування і заміну з правильними комбінаціями прошивки/драйверів.



AIC Rocket 7604A і Rocket 1604A від HighPoint не тільки забезпечують безпрецедентну продуктивність зберігання Gen5 до 56 ГБ/с, але і встановили новий стандарт для компактних, термооптимізованих рішень NVMe за доступною ціною. Ці AIC розроблені для задоволення високих вимог промислових, крайових і HPC-робочих процесів, забезпечуючи високу продуктивність при мінімальних габаритах.

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