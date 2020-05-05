Опрос Citrix показал, как изменился рабочий процесс на карантине

5 мая 2020 г., 14:45

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Удаленная работа в мгновение ока превратилась в необходимость. При этом, как показывают результаты опроса (PDF, EN), проведенного агентством OnePoll по заказу Citrix Systems, сотрудники, адаптирующиеся к реалиям домашнего труда, увидели работу в совершенно новом свете. Кровати превратились в рабочие столы, ванные комнаты служат конференц-залами, дети и домашние животные прерывают виртуальные совещания, а камеры, которые, казалось, были выключены, запечатлевают неловкие моменты и странные звуки. Тем не менее, уровень продуктивности и заинтересованности работников не снижается, а даже растет.

Теперь время, за которое специалисты добираются до работы и обратно, стало измеряться не часами, а минутами. Опросив 2000 сотрудников в США, аналитики OnePoll выяснили, что 24% респондентов встают в то же время, как если бы надо было ехать в офис, но подавляющее большинство заявили, что работают по новому расписанию:

25% спят немного дольше;

22% спят до последней минуты перед выходом в онлайн.

Они также меняют свои привычки и меньше времени тратят на подготовку к работе:

34% каждый день принимают душ;

26% продолжают причесываться, наносить макияж и т.д. и т.п.;

15% стали меньше бриться;

25% респондентов заявили, что в результате они могут быстрее сосредотачиваться и выполнять рабочие задания.

Мало кто из работников был готов к внезапному переходу на удаленную работу из-за пандемии коронавируса – 82% опрошенных указали на ряд проблем, которые серьезно усложняют работу из дома:

множество паролей и двухфакторная аутентификация для доступа к приложениям, строгие протоколы безопасности и отсутствие единой регистрации (33%);

медленная домашняя широкополосная связь или Wi-Fi (33%);

отсутствие доступа к ряду необходимых для работы приложений (23%);

медленное VPN-соединение (16%).

Между тем, техническая сторона удаленной работы – всего лишь одна из частей головоломки под названием «работа-из-дома». Кроме наличия цифрового рабочего места со всеми необходимыми инструментами, важно также оборудовать физическое рабочее пространство. Как показывают данные OnePoll, работники творчески подходят к этому вопросу, ведь большинство делят пространство с другими, кто вынужден работать или учиться из дома.

Сюда вошли: супруги (64%); младенцы до двух лет (28%); дети от 3 до 12 лет (56%); подростки (13-17) (41%); взрослые дети (18 и старше) (22%); родители (23%); родственники супругов (19%); пожилые родственники (15%); соквартиранты (15%).

Кроме того, 14% офисных работников временно перебрались за город, 13% переехали в дом родителей или родственников супруга.

Приспосабливаясь к графику новых коллег по «офису» и минимизируя отвлекающие моменты, участники опроса ведут телефонные переговоры в необычных местах: спальня (33%) или детская комната (25%); ванная комната (29%); гараж (24%); подвал (23%); гардеробная (17%); чердак (15%); за дверью (14%).

Но и это не спасает от помех: 24% опрошенных заявили, что им мешают дети, 13% – домашние животные, а 29% испытывают неудобства из-за тех и других одновременно.

Случаются и неловкие ситуации. Около 44% работников входили в видеоконференции, не подозревая, что их камеры уже работают. И вот что получилось: 44% в это время занимались домашними делами (мытье посуды, стирка и т.п.); 41% были в ванной; 40% стояли у плиты; 38% делали упражнения; 37% ели; 33% лежали в кровати или на диване.

Многие также испытали неприятные моменты, думая, что микрофон отключен, хотя на самом деле он фиксировал происходящее. При этом: 41% издавали различные звуки; 37% высказывались о своем собеседнике; 28% говорили с кем-то поблизости.

Как выглядит человек, работающий из дома?

29% опрошенных ходят в тапочках или босиком;

28% одеваются так же, как на работу;

25% носят спортивную или домашнюю одежду;

25% надевают только верх, чтобы «прилично выглядеть на видеоконференции»;

24% одеваются, как в тренажерный зал.

Что же будет, когда пандемия отступит?

37% считают, что их компании станут проще смотреть на работу из дома, а 32% планируют делать это чаще;

33% хотят вернуться в офис;

28% сказали, что будут активно искать новое место работы, где смогут постоянно работать удаленно.

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