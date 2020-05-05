Опрос Citrix показал, как изменился рабочий процесс на карантине

|0
Удаленная работа в мгновение ока превратилась в необходимость. При этом, как показывают результаты опроса (PDF, EN), проведенного агентством OnePoll по заказу Citrix Systems, сотрудники, адаптирующиеся к реалиям домашнего труда, увидели работу в совершенно новом свете. Кровати превратились в рабочие столы, ванные комнаты служат конференц-залами, дети и домашние животные прерывают виртуальные совещания, а камеры, которые, казалось, были выключены, запечатлевают неловкие моменты и странные звуки. Тем не менее, уровень продуктивности и заинтересованности работников не снижается, а даже растет.
Теперь время, за которое специалисты добираются до работы и обратно, стало измеряться не часами, а минутами. Опросив 2000 сотрудников в США, аналитики OnePoll выяснили, что 24% респондентов встают в то же время, как если бы надо было ехать в офис, но подавляющее большинство заявили, что работают по новому расписанию:
- 25% спят немного дольше;
- 22% спят до последней минуты перед выходом в онлайн.
- Они также меняют свои привычки и меньше времени тратят на подготовку к работе:
- 34% каждый день принимают душ;
- 26% продолжают причесываться, наносить макияж и т.д. и т.п.;
- 15% стали меньше бриться;
- 25% респондентов заявили, что в результате они могут быстрее сосредотачиваться и выполнять рабочие задания.
Мало кто из работников был готов к внезапному переходу на удаленную работу из-за пандемии коронавируса – 82% опрошенных указали на ряд проблем, которые серьезно усложняют работу из дома:
- множество паролей и двухфакторная аутентификация для доступа к приложениям, строгие протоколы безопасности и отсутствие единой регистрации (33%);
- медленная домашняя широкополосная связь или Wi-Fi (33%);
- отсутствие доступа к ряду необходимых для работы приложений (23%);
- медленное VPN-соединение (16%).
Между тем, техническая сторона удаленной работы – всего лишь одна из частей головоломки под названием «работа-из-дома». Кроме наличия цифрового рабочего места со всеми необходимыми инструментами, важно также оборудовать физическое рабочее пространство. Как показывают данные OnePoll, работники творчески подходят к этому вопросу, ведь большинство делят пространство с другими, кто вынужден работать или учиться из дома.
Сюда вошли: супруги (64%); младенцы до двух лет (28%); дети от 3 до 12 лет (56%); подростки (13-17) (41%); взрослые дети (18 и старше) (22%); родители (23%); родственники супругов (19%); пожилые родственники (15%); соквартиранты (15%).
Кроме того, 14% офисных работников временно перебрались за город, 13% переехали в дом родителей или родственников супруга.
Приспосабливаясь к графику новых коллег по «офису» и минимизируя отвлекающие моменты, участники опроса ведут телефонные переговоры в необычных местах: спальня (33%) или детская комната (25%); ванная комната (29%); гараж (24%); подвал (23%); гардеробная (17%); чердак (15%); за дверью (14%).
Но и это не спасает от помех: 24% опрошенных заявили, что им мешают дети, 13% – домашние животные, а 29% испытывают неудобства из-за тех и других одновременно.
Случаются и неловкие ситуации. Около 44% работников входили в видеоконференции, не подозревая, что их камеры уже работают. И вот что получилось: 44% в это время занимались домашними делами (мытье посуды, стирка и т.п.); 41% были в ванной; 40% стояли у плиты; 38% делали упражнения; 37% ели; 33% лежали в кровати или на диване.
Многие также испытали неприятные моменты, думая, что микрофон отключен, хотя на самом деле он фиксировал происходящее. При этом: 41% издавали различные звуки; 37% высказывались о своем собеседнике; 28% говорили с кем-то поблизости.
Как выглядит человек, работающий из дома?
- 29% опрошенных ходят в тапочках или босиком;
- 28% одеваются так же, как на работу;
- 25% носят спортивную или домашнюю одежду;
- 25% надевают только верх, чтобы «прилично выглядеть на видеоконференции»;
- 24% одеваются, как в тренажерный зал.
Что же будет, когда пандемия отступит?
- 37% считают, что их компании станут проще смотреть на работу из дома, а 32% планируют делать это чаще;
- 33% хотят вернуться в офис;
- 28% сказали, что будут активно искать новое место работы, где смогут постоянно работать удаленно.
Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации
|0