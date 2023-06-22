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Перша публічна версія браузера Opera One з чат-ботом на базі ChatGPT

22 июня 2023 г., 12:25
Компанія Opera випустила першу стабільну версію браузера Opera One з чат-ботом Aria на базі ChatGPT.
 
Aria використовує Composer AI, розроблений Opera, що під'єднується до нейромережі GPT 3.5 від OpenAI.
 
Браузер базується на Chromium, має модульний дизайн та може працювати під Windows, Mac і Linux.
 
Завдяки модульному інтерфейсу браузер може підлаштовуватися під потреби користувача і виводити на перший план тільки ті модулі, які потрібні для роботи.
 
Щоб отримати доступ до Aria необхідно увійти в обліковий запис Opera.
Сервіс повністю безплатний для користувачів.
 
Чат-бот Aria інтегрований, як у десктопний браузер Opera One, так і у версію під Android.
 

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