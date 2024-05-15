VMware пропонує Workstation Pro та Fusion Pro безкоштовно для персонального користування

15 мая 2024 г., 18:19

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Як стало відомо, тепер гіпервізори VMware для настільних комп'ютерів Workstation Pro та Fusion Pro будуть безкоштовними для персонального користування.



Компанія оголосила, що названі програми будуть доступні за двома ліцензійними моделями: "Безкоштовне особисте використання" або "Платна комерційна підписка" для організацій.



Workstation Pro доступний для користувачів ПК під управлінням Windows або Linux, а Fusion Pro - для систем Mac.



Обидва продукти дозволяють користувачам створювати віртуальну машину на своєму локальному комп'ютері з метою запуску іншої операційної системи або створення пісочниці, в якій можна запускати певне програмне забезпечення.



VMware відзначає особливу роль, яку відіграють її настільні гіпервізори в ознайомленні користувачів з технологією віртуалізації. "Для багатьох в нашій спільноті Workstation і Fusion є першими продуктами VMware, які вони коли-небудь використовували, і це важливий інструмент для розуміння віртуалізації, а також основ vSphere", - зазначають у компанії, додаючи, що цей софт широко використовується для розробки і тестування додатків.



За словами VMware, користувачі зможуть самостійно вирішувати, чи потрібна їм комерційна підписка. Функціональних відмінностей між двома версіями немає, заявляє компанія, а єдина візуальна відмінність полягає в тому, що в безкоштовній версії відображається текст: "Цей продукт ліцензований лише для особистого використання".

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