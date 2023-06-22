Broadcom анонсувала друге покоління своєї платформи Wi-Fi 7

22 июня 2023 г., 11:35

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Компанія Broadcom поповнила свою лінійку рішень з підтримкою Wi-Fi 7 пристроями, які орієнтовані на створення більш доступних за ціною бездротових маршрутизаторів як для споживчого напрямку (BCM4390), так і для підприємств (BCM47722).



Якщо рішення першого покоління підтримували чотири потоки, то в новинках реалізовано режим здвоєної роботи 2х2, при цьому використовується одночасно три частотні діапазони. А пропускна спроможність лише на рівні PHY зменшилася з 11,5 до 8,64 Гбіт/с через скорочення кількості потоків.



Корпоративна Wi-Fi платформа BCM47722 інтегрує Bluetooth та Zigbee/802.15.4, щоб задовольняти потреби сфери IoT. Серед особливостей новинок варто відзначити їхню здатність підтримувати одночасну роботу в будь-якому з трьох діапазонів, вбудовані підсилювачі потужності 2,4 ГГц та різні оновлення для зниження енергоспоживання. Нові платформи дозволяють використовувати тридіапазонний MLO, що дає значні переваги у плані затримки, особливо у сильно перевантажених мережах.



Клієнтська платформа BCM4390 поєднує підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth. Попри те, що вона, як і раніше, є конфігурацією радіозв'язку з двома потоками 2,4 ГГц і 5 ГГц або 6 ГГц, підтримка ширини каналу скорочується з 320 МГц до 160 МГц. Своєю чергою пропускна здатність на рівні PHY становить 3,2 Гбіт/с проти 6,05 Гбіт/с у рішенні першого покоління BCM4398. Однак, ключові переваги новинки в порівнянні з BCM4398 включають інтеграцію Bluetooth Denver, підтримку Thread та Zigbee. На додаток до багатоканальної роботи, підтримуваної в BCM4398, новий BCM4390 також підтримує запатентовану технологію Broadcom SpeedBooster, що дозволяє краще використовувати доступну смугу пропускання, коли кілька клієнтських пристроїв на базі BCM4390 з частотою 160 МГц взаємодіють з точкою доступу підтримкою каналу 320 МГц.



Повідомляється, що дослідні зразки нових чіпів вже передані ключовим OEM-партнерам Broadcom.

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