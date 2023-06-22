Витрати на хмарні сервіси в Китаї у І кв. зросли на 6% до 7,7 млрд дол.

22 июня 2023 г., 13:35

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Згідно з оцінками Canalys, витрати на послуги хмарної інфраструктури в континентальному Китаї в першому кварталі 2023 року зросли на 6% в річному обчисленні, досягнувши 7,7 млрд дол., що становить 12% світових витрат на хмарні сервіси.

Попит на міграцію в хмару залишався млявим, причому однозначне зростання зберігається вже третій квартал поспіль. Послаблення обмежень через пандемію, що зменшило потребу у віддаленій роботі та онлайн-зустрічах; обережне ставлення підприємств до ІТ-бюджетів; а також уповільнення споживання хмарних технологій існуючими клієнтами та обмежені інвестиції в хмари з боку нових клієнтів - все це призвело до уповільнення темпів зростання хмарного ринку в континентальному Китаї. Однак, оскільки ChatGPT викликав хвилю попиту на генеративний АІ, та базові моделі стають дуже затребуваними, і це, як очікується, відкриє нові можливості для зростання на ринку хмарних сервісів.

Підприємства в континентальному Китаї демонструють обмежений ентузіазм, коли мова йде про впровадження хмарних технологій, переважно зосереджуючись на перевагах операційних витрат, які приносить хмара. Ряд китайських постачальників хмарних послуг нещодавно оголосили про зниження цін на свої хмарні сервіси з метою зниження вхідного бар'єру для впровадження хмарних технологій. Все більше постачальників також починають інвестувати в розбудову екосистем хмарних партнерів. Хмарні партнери можуть допомогти постачальникам отримати економічно ефективний доступ до ширшої клієнтської бази, особливо серед малих та середніх підприємств.

"На додаток до зниження технічних витрат, хмарні постачальники також активно знижують ціни, щоб збільшити свою частку на ринку, - каже аналітик Canalys Research І Чжан (Yi Zhang). - Коли не вистачає додаткового ринкового попиту, зниження цін може привабити клієнтів, чутливих до ціни".

Провідні гравці на ринку хмарної інфраструктури материкового Китаю залишилися незмінними в першому кварталі 2023 року: Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud і Baidu AI Cloud зберегли свої позиції в якості чотирьох найбільших постачальників хмарних послуг. Разом на них припадає 79% загальних витрат у Китаї, що на 6% більше, ніж у попередньому році. Хоча з минулого року багато постачальників приділяють все більше уваги портфелям продуктів PaaS, хоча на ринку хмарних послуг у Китаї все ще домінує IaaS. У першому кварталі на IaaS припадало понад три чверті всього ринку хмарних послуг у Піднебесній.

Alibaba Cloud залишається лідером ринку, на який припадає 34% хмарного ринку материкового Китаю. Хоча її позиції залишаються сильними, ринкова частка Alibaba Cloud дещо зменшилася. У цьому кварталі вона скоротилася на 2%, що стало першим зниженням доходів у річному обчисленні. Зниження можна пояснити затримкою з реалізацією гібридних хмарних проектів. Тим не менш, Alibaba Cloud активно шукає нові шляхи для зростання. У квітні компанія оголосила про комплексне зниження цін від 15% до 50% на свої основні продукти. Вона також запровадила нову партнерську програму, співпрацюючи з партнерами, щоб сприяти впровадженню своєї базової моделі штучного інтелекту "Tongyi Qianwen" у різні вертикальні сервіси.

Huawei Cloud стала другим за величиною хмарним постачальником у материковому Китаї, захопивши 20% частки ринку після зростання на 19% у річному обчисленні. У порівнянні з першим кварталом 2022 року частка ринку Huawei Cloud збільшилася на 2%. Інвестиції компанії в партнерську екосистему сприяли цьому зростанню, яке вже третій квартал поспіль випереджає загальне зростання ринку. У березні Huawei Cloud оприлюднила план інвестувати 100 млн юанів (14,5 млн доларів), щоб залучити більше партнерів до своєї хмарної екосистеми у 2023 році.

Tencent Cloud забезпечила собі частку ринку в 17%. Очікується, що компанія відновить стабільність зростання хмарних сервісів, оскільки вплив внутрішньої реструктуризації бізнесу зменшиться. У травні Tencent Cloud слідом за квітневим зниженням цін Alibaba Cloud оголосила про зниження цін на основні хмарні продукти, включаючи мережеві послуги та бази даних. Очікується, що максимальне зниження цін на деякі продукти досягне 40%, що свідчить про прагнення Tencent Cloud завоювати більшу частку ринку.

Baidu AI Cloud зазнала незначного зниження доходів на 1% у зв'язку з внутрішніми бізнес-налаштуваннями і наразі займає 8% ринку. Як постачальник, який послідовно дотримується стратегії інтеграції технології АІ з хмарними сервісами, Baidu AI Cloud знайшла нові можливості завдяки своїм рішенням AI Foundation Models та AICG (AI Content Generation). У березні компанія зафіксувала зростання кількості потенційних клієнтів майже на 400% у порівнянні з минулим роком, що свідчить про позитивний вплив цих пропозицій.

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