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OpenAI щодня обробляє вже 2,5 млрд запитів

23 июля 2025 г., 15:25
Axios навело деяку статистику роботи OpenAI, посилаючись на отримані дані з виступу глави Сема Альтмана, який планується на конференції Федеральної резервної системи США. 

Зазначається, що сервіс обробляє кожний день близько 2,5 млрд запитів від користувачів з усього світу. З них майже 330 млн запитів надходять від американців - ринок США є найбільшим для компанії. 

Для порівняння, наводиться показник Google - щоденно компанія обробляє 13,6 млрд пошукових запитів.

Кількість щоденних користувачів сервісів OpenAI на цей момент становить майже 500 млн осіб, в грудні минулого року було 300 млн. При чому переважна більшість використовує безкоштовний варіант ChatGPT. 
 

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