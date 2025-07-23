Держспецзв’язку посилює кіберзахист оборонно-промислового комплексу

23 июля 2025 г., 16:35

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В умовах постійного зростання загроз з боку ворожих технічних розвідок Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України провела комплексні навчальні заняття для представників ключових підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Захід був спрямований на підвищення стійкості об’єктів ОПК до сучасних викликів та посилення їхньої захищеності.

У навчанні взяли участь фахівці з десяти стратегічних підприємств ОПК. Головною метою занять стало підвищення рівня обізнаності та практичної готовності до протидії новітнім методам, які застосовує противник для збору інформації та наведення високоточної зброї. Під час заходу експерти Держспецзв’язку детально розглянули актуальні загрози, що походять від різних видів технічних розвідок, та проаналізували тактику застосування ворогом розвідувально-ударних комплексів.

Учасники отримали узагальнені відомості про новітні форми та методи ведення розвідки, а також ознайомилися з ефективними практичними рекомендаціями щодо мінімізації демаскуючих ознак та зниження вразливості об'єктів.

Особливу увагу було приділено таким аспектам: обговорення еволюції засобів технічної розвідки та високоточної зброї, що використовуються противником; надання практичних порад з упровадження організаційних та технічних заходів для протидії розвідці; розгляд способів, що допомагають зменшити точність і результативність застосування ворогом засобів ураження.

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