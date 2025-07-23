Thales File Activity Monitoring націлено на глибокий аудит та моніторинг доступу до неструктурованих даних

23 июля 2025 г., 14:35

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Як повідомляє компанія "CLICO Україна", офіційний дистрибьютор Thales, вендор оголосив про запуск File Activity Monitoring (FAM) – інструменту для глибокого аудиту та моніторингу доступу до неструктурованих даних у корпоративних інфраструктурах.





Зазначається, що рішення орієнтоване на виявлення ризиків, пов'язаних із неправомірним доступом до даних, що зберігаються на файлових серверах, NAS, хмарних сховищах та гібридних середовищах.





За оцінками Thales, понад 60% критично важливої інформації організацій зберігається у вигляді неструктурованих файлів, які часто залишаються поза межами традиційного контролю доступу. FAM дозволяє повернути видимість у ці «сліпі зони» та забезпечити ефективний захист даних без надмірної складності в адмініструванні.





Серед основних функцій рішень слід підкреслити детальний моніторинг подій доступу. Він забезпечує ведення журналу читання, запису, зміни та видалення файлів — з ідентифікацією користувачів, пристроїв і часу доступу. Також забезпечується аналіз активності в режимі реального часу - інтелектуальний помічник ідентифікує аномальні дії, потенційні інсайдерські загрози або порушення політик.





Thales File Activity Monitoring надає автоматичне виявлення критичних даних завдяки - вбудовані механізми DataDiscovery & Classification дозволяють знаходити файли з #PII, фінансовою або комерційною інформацією.





Рішення забезпечує централізовану аналітику та звітність. Єдина панель керування надає повну видимість активності користувачів, розташування чутливих даних та рівень відповідності нормативним вимогам GDPR, HIPAA, SOX, PCIDSS.





Також вказується на інтеграцію з CipherTrust DataSecurity Platform - рішення є складовою платформи, яка реалізує єдину політику контролю доступу, токенізації, шифрування та моніторингу.





"Thales File Activity Monitoring - це проактивна безпека, адаптована до сучасного ландшафту даних", зазначають фахівці "CLICO Україна".

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