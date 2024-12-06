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На закупівлю різних типів БпЛА спрямовано понад 87 млрд грн

6 декабря 2024 г., 8:35
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Постачальники майже 82% кодифікованих у 2024 році засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та 41% типів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) отримали перші контракти від Міністерства оборони України менше ніж за три місяці з моменту кодифікації. 
 
Йдеться про такі типи РЕБ, як комплекси протидії БпЛА, тактичні (окопні) РЕБ, апаратно-програмні комплекси протидії БпЛА. А також про такі типи БпЛА: розвідувальні літаки, дрони-крила, deepstrike, ударні камікадзе літакового типу, FPV-камікадзе, ударні коптери-бомбери.
 
«Політика Міноборони націлена на скорочення часу між кодифікацією виробу та його закупівлею. Це критично важливо для забезпечення переваги на полі бою. Понад 27% засобів РЕБ були законтрактовані менше ніж за один місяць після кодифікації, що говорить про ефективну взаємодію між Міноборони і виробниками», – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
 
«Цього року на закупівлю різних типів БпЛА Міноборони спрямувало понад 87 млрд грн, з яких понад 59 млрд грн — на далекобійні дрони deepstrike, і ця сума зросте до кінця року»‎, – зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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