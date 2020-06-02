Онлайн-інтерв'ю DX Talks: Кар'єра CIO очима хедхантера — 4 червня 

2 июня 2020 г., 13:30

В рамках DX Talks вiдбудеться онлайн-інтерв'ю «Кар'єра CIO очима хедхантера». Спiврозмовник - Костянтин Головін, Pedersen & Partners



- Різниця в очікуваннях бізнесу і найманого CIO

- Рівні заробітних плат CIO та CISO

- Компетенції, які підвищують вартість CIO і наскільки

- Ринок праці топ-менеджменту з ІТ в кризу. Що змінилося?

- Професійні курси, MBA, soft skills - у що інвестувати

- Де є попит на українських CIO/CISO: країни, галузі, необхідні навички

- Практичні кейси з пошуку кандидатів: успішний і не успішний

- Команда: де шукати та як не помилитися у виборі керівників середньої ланки



Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) або Zoom (необхідна реєстрація)

Тривалість: 60 хв

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