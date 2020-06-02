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Обновлен рейтинг крупнейших аналоговых чипмейкеров

2 июня 2020 г., 13:35
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Обновлен рейтинг крупнейших аналоговых чипмейкеров

Десять крупнейших поставщиков в 2019 г. оставили за собой не менее 62% мирового рынка аналоговых интегральных микросхем исходя из объема продаж, — сообщает IC Insights. На рыке общим объемом 55,2 млрд долл. за ними оказалось не менее 34,2 млрд долл. Для сравнения, годом ранее за ними было 60% глобального рынка.

Контролируя почти пятую часть рынка, крупнейшим аналоговым чипмейкером по-прежнему остается Texas Instruments. Продажи компании в 2019 г. превысили 10,2 млрд долл., однако это почти на 600 млн долл. хуже, нежели годом ранее. Не менее 36% выручки в аналоговом направлении TI получила от поставок чипов в промышленном сегменте, 23% — в сегменте смартфонов и прочей потребительской электроники, а 21% выручки пришло из автомобильной промышленности.

На второй позиции разместилась Analog Devices (ADI), продажи которой в прошлом году снизились на 6%, до 52 млрд долл. и позволили оставить за собой 10% рынка.

В Тор-10 вошли все три крупнейших европейских чипмейкера — Infineon, ST и NXP. Коллективно компании взяли 18% мирового рынка исходя из продаж. Почти половина (44%) продаж крупнейшего европейского производителя аналоговых микросхем — Infineon — пришлась на автомобильную промышленность.


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