 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1249)

10.01 - 17.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Он не сдастся без боя

19 января 2021 г., 11:25
0 
 

Продолжается эпопея с Arm China. Как выясняется, отстаивая свой контроль над компанией, глава подразделения Аллен Ву (Allen Wu) попутно зарабатывает на инвестициях в ее клиентов. За прошлый год он заработал примерно 179 млн долл. за счет вложений в Bestechnic, которая проектирует аудиочипы по чертежам Arm, и в декабре вышла на IPO на Шанхайской бирже.

Человек знает, как защищаться от мажоритарных акционеров – компания регулярно задерживает лицензионные выплаты в адрес головной конторы в Великобритании, в результате чего на основном банковском счету накопилось то ли 500, то ли 600 млн долл. Этими деньгами оплачиваются в том числе услуги юристов и судебные издержки по тяжбе с акционерами, в прошлом году принявшими решение об увольнении Ву. Кажется, по китайским законам тот факт, что у директора имеется печать и именно его подпись известна банку, напрочь перечеркивает все решения совета директоров и акционеров.

Это могло бы выглядеть гримасой китайского рынка. Но эта история тормозит закрытие сделки по покупке Arm-а Nvidia, которую надо завершить за полтора года после объявления о сделке, получив, в том числе, одобрение китайских властей – а четыре месяца уже прошло.

Он не сдастся без боя

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  