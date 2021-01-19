19 января 2021 г., 11:25

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Продолжается эпопея с Arm China. Как выясняется, отстаивая свой контроль над компанией, глава подразделения Аллен Ву (Allen Wu) попутно зарабатывает на инвестициях в ее клиентов. За прошлый год он заработал примерно 179 млн долл. за счет вложений в Bestechnic, которая проектирует аудиочипы по чертежам Arm, и в декабре вышла на IPO на Шанхайской бирже.

Человек знает, как защищаться от мажоритарных акционеров – компания регулярно задерживает лицензионные выплаты в адрес головной конторы в Великобритании, в результате чего на основном банковском счету накопилось то ли 500, то ли 600 млн долл. Этими деньгами оплачиваются в том числе услуги юристов и судебные издержки по тяжбе с акционерами, в прошлом году принявшими решение об увольнении Ву. Кажется, по китайским законам тот факт, что у директора имеется печать и именно его подпись известна банку, напрочь перечеркивает все решения совета директоров и акционеров.

Это могло бы выглядеть гримасой китайского рынка. Но эта история тормозит закрытие сделки по покупке Arm-а Nvidia, которую надо завершить за полтора года после объявления о сделке, получив, в том числе, одобрение китайских властей – а четыре месяца уже прошло.

Он не сдастся без боя

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