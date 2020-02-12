OKI Pro9541WT для печати A3+ с переносом на текстиль высоко оценен! 

12 февраля 2020 г., 10:08

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Компания OKI Europe недавно выпустила цифровой принтер Pro9541WT для 5-цветной печати на материалах для переноса изображения, который получил две отраслевые награды. Принтер был удостоен награды Office Oscar журнала OEN Magazine, а также награды «Выбор редакции» журнала Print IT Reseller за инновационные характеристики и преимущества, которые он предлагает компаниям.

Журнал OEN Magazine, ведущий источник новостей и информации о последних инновациях для тех, кто приобретает оборудование, расходные материалы и услуги, удостоил устройство Pro9541WT награды за новые возможности для бизнеса, которые оно обеспечивает благодаря быстрой и экономичной тонерной печати по запросу с переносом изображения, а также за предоставление более экологичной альтернативы трафаретной печати. Награда OEN Office Oscar предназначена для компаний, новые продукты, услуги или программы которых повышают планку в отношении стандартов, эффективности, качества и преимуществ.

«Достойный победитель Office Oscar, Pro9541WT, открывает новые возможности для компаний, работающих на высококонкурентном рынке коммерческой печати, — заявляет редактор OEN Magazine Клэр Брукс. — Эта недорогая альтернатива прямой печати на одежде открывает невероятно широкие возможности персонализации и обеспечивает сверхвысокую скорость печати по запросу с переносом изображения при отсутствии ограничений минимального тиража».

«Первое в мире светодиодное устройство для 5-цветной цифровой печати с переносом изображения размером 329×483 мм, предоставляющее три режима работы в одном, идеально подходит для малотиражных производств. Кроме того, устройство экологично, что является приоритетом для компаний любого типа, в нем не используются химические вещества и эмульсии, как при трафаретной печати. Это умное устройство — настоящий прорыв в технологии печати».

Print IT Reseller, ведущий источник информации для реселлеров принтеров и ИТ-продукции, а также поставщиков услуг, отметил OKI Pro9541WT престижной наградой «Выбор редакции» за вклад данного принтера в развитие инноваций в сфере печати с переносом изображения.

«Pro9541WT — это еще одно отличное дополнение к уже существующей эффективной линейке продуктов OKI для печати на специализированных носителях, предназначенное для компаний, клиенты которых имеют потребность в текстильной печати или сами предоставляют такие услуги. Новое устройство Pro9541WT — экономичное решение, обеспечивающее первоклассный результат, — непременно заслуживает внимания», — отмечает Мишель Райдер, редактор журнала Print IT Reseller.

Универсальный цифровой принтер OKI Pro9541WT для печати формата A3+ на материалах для переноса изображения, выпущенный в сентябре 2019 г., — это первое в мире светодиодное устройство для 5-цветной цифровой печати с переносом изображения размером 329×483 мм. Pro9541WT обеспечивает насыщенную цветопередачу цветов CMYK + белого цвета, четкую графическую печать на текстильных материалах и твердых поверхностях без необходимости ежедневного обслуживания. Он предлагает три различных режима работы в одном устройстве: цифровая тонерная печать с переносом изображения, цифровая сетчатая печать и цифровая интеллектуальная трафаретная печать с переносом изображения, что предоставляет изготовителям коммерческой печатной продукции, использующим трафаретную печать, гибкие инструменты для расширения возможностей печати, а также дополнительные пути получения доходов через предоставление новых услуг своим клиентам.

Компании, использующие OKI Pro9541WT, могут осуществлять печать по запросу при минимальных затратах времени и средств на настройку по сравнению с традиционными методами переноса изображения. В результате организации могут выполнять срочные, узкоспециализированные и небольшие запросы (даже на один экземпляр) с большей выгодой, что позволит им удовлетворить растущий спрос на персонализированную продукцию.

Pro9541WT с возможностью печати формата 13×19 дюймов A3+ позволяет печатать в крупном масштабе либо тиражировать один логотип на всем листе, не требуя при этом ежедневного обслуживания. Технологии OKI в области цифровой светодиодной печати и печати белым тонером обеспечивают высокое разрешение 1200×1200 точек на дюйм, позволяя создавать четкую графику с высокой детализацией даже на темных поверхностях.

«Мы рады, что Pro9541WT был отмечен двумя ведущими отраслевыми изданиями. В условиях растущего спроса на персонализированную и специализированную продукцию, а также на малотиражную печать по запросу, мы уверены, что наши инновационные технологии будут играть важную роль, открывая печатным компаниям существенные возможности для получения дохода на растущем рынке персонализации», — отмечает Кристоф ван Гелдер, генеральный директор по решениям для тонерной печати на материалах для переноса изображения и текстильной печати OKI Europe Ltd в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Скорость, гибкость и эффективность инвестиций, которые предлагает цифровая печать на материалах для переноса изображения, крайне важны для таких современных бизнес-моделей, как удаленная публикация, интернет-коммерция, печать малых тиражей, печать по запросу и печать персонализированных творческих концептов. Цифровой принтер OKI Pro9541WT для печати формата A3+ на материалах для переноса изображения позволяет клиентам получать яркие, полноцветные материалы для термопереноса изображения как на светлые, так и на темные текстильные материалы и изделия с твердой поверхностью. Это позволяет печатать более широкий спектр рекламных товаров, в том числе футболок и одежды, а также изделий из керамики, пластика и металла, по запросу малыми тиражами или в единственном экземпляре».

Чтобы узнать больше об OKI Pro9541WT, посетите веб-сайт www.okieurope.com/white.

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