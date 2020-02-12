Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

12 февраля 2020 г., 9:25

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Samsung Electronics на специальном мероприятии представила новые смартфоны.

В частности был объявлен Galaxy Z Flip, новый смартфон с гибким экраном.



«Пользователи восприняли Galaxy Fold с большим интересом. Модель нового поколения Galaxy Z Flip – это следующий важный шаг в развитии категории устройств с гибкими экранами. Вместе с новым Galaxy Z Flip мы предлагаем новый форм-фактор, новый дисплей, и новый мобильный опыт, – отметил доктор Тэ Мун Ро (Dr. TM Roh), президент и руководитель бизнес-подразделения мобильных устройств в Samsung Electronics. – Благодаря уникальной складной конструкции и специально разработанному пользовательскому интерфейсу мы переосмыслили саму концепцию мобильных устройств и их возможностей для потребителей».



В сложенном виде Galaxy Z Flip по своим габаритам напоминает бумажник (диагональ 4 дюйма), и с легкостью умещается в кармане или на ладони. Если раскрыть устройство, пользователи получают экран с диагональю 6,7 дюймов. Как отмечает производитель, в этом устройстве впервые применяется гибкое стекло. Он оснащен безрамочным гибким экраном Infinity Flex Display - Dynamic AMOLED (21.9:9), 2636 x 1080, 425ppi. Внешний дисплей - 1,1-дюймовый Super AMOLED, 300 x 112, 303ppi.«Пользователи восприняли Galaxy Fold с большим интересом. Модель нового поколения Galaxy Z Flip – это следующий важный шаг в развитии категории устройств с гибкими экранами. Вместе с новым Galaxy Z Flip мы предлагаем новый форм-фактор, новый дисплей, и новый мобильный опыт, – отметил доктор Тэ Мун Ро (Dr. TM Roh), президент и руководитель бизнес-подразделения мобильных устройств в Samsung Electronics. – Благодаря уникальной складной конструкции и специально разработанному пользовательскому интерфейсу мы переосмыслили саму концепцию мобильных устройств и их возможностей для потребителей».В сложенном виде Galaxy Z Flip по своим габаритам напоминает бумажник (диагональ 4 дюйма), и с легкостью умещается в кармане или на ладони. Если раскрыть устройство, пользователи получают экран с диагональю 6,7 дюймов.

Вырез для камеры в устройстве размещен посередине верхней кромки экрана, таким образом, пользователи смогут смотреть контент в кинематографичном разрешении 21:9 на первом в портфолио Samsung гаджете с соотношением сторон 21,9:9.

Используемый в Galaxy Z Flip скрытый шарнир. Благодаря своему двухкулачковому механизму эта миниатюрная, но в то же время сложная система, обеспечивает неизменно четкую работу шарнира при каждом складывании или открытии девайса. Подобно экрану ноутбука, Galaxy Z Flip может оставаться открытым под любым углом. В скрытом шарнире используется новая технология очистки, а нейлоновые волокна микроскопической длины предотвращают попадание грязи и пыли внутрь механизма.



Galaxy Z Flip создан с учетом современного, мобильного образа жизни. Теперь, как уверяет производитель, пользователи могут добиваться большего за счет возможности работать с экраном (делать селфи, снимать окружающий мир или общаться в Google Duo), открытым под разными углами, и все это – без использования рук. Благодаря этому Galaxy Z Flip не похож ни на один другой складной смартфон, представленный сегодня на рынке.



Инженеры Samsung тесно сотрудничали с Google, что позволило реализовать режим двойного экрана, учитывающий раскладывающуюся вперед конструкцию телефона. Когда корпус устройства не зафиксирован в одном из крайних положений, экран автоматически делится на два четырехдюймовых экрана, при этом можно просматривать изображения, контент или видео на верхней половине экрана, и управлять ими из нижней половины. Подобное решение удобно для работы с YouTube – в верхней части экрана можно просматривать видео, а нижнюю использовать для поиска других роликов, просмотра описания или комментариев. Galaxy Z Flip создан с учетом современного, мобильного образа жизни. Теперь, как уверяет производитель, пользователи могут добиваться большего за счет возможности работать с экраном (делать селфи, снимать окружающий мир или общаться в Google Duo), открытым под разными углами, и все это – без использования рук. Благодаря этому Galaxy Z Flip не похож ни на один другой складной смартфон, представленный сегодня на рынке.Инженеры Samsung тесно сотрудничали с Google, что позволило реализовать режим двойного экрана, учитывающий раскладывающуюся вперед конструкцию телефона. Когда корпус устройства не зафиксирован в одном из крайних положений, экран автоматически делится на два четырехдюймовых экрана, при этом можно просматривать изображения, контент или видео на верхней половине экрана, и управлять ими из нижней половины. Подобное решение удобно для работы с YouTube – в верхней части экрана можно просматривать видео, а нижнюю использовать для поиска других роликов, просмотра описания или комментариев.

Samsung заявляет, что революционная камера в Galaxy Z Flip расширяет возможности мобильной съемки фото или видео – от создания групповых снимков по таймеру до получения еще более яркого контента в темное время суток. Пользователи могут создавать контент для страниц в социальных сетях с наиболее удобного ракурса, записывая видео в оптимальном для них формате 16:9 без штатива; использовать режим «Ночной гиперлапс» или делать яркие снимки в условиях плохого освещения с режимом «Ночь» – без использования вспышки. В сложенном виде смартфон позволяет моментально создавать множество селфи в высоком качестве на основную камеру – при этом не придется его открывать.

Также компрания образает внимание на то, что независимо от того, находится ли Galaxy Z Flip в сложенном виде, установлен ли на столе или полностью открыт, пользователи никогда не пропустят сообщение, входящий звонок или напоминание. В сложенном виде можно с легкостью узнать дату, время и уровень заряда аккумулятора, а также быстро отвечать на звонки или реагировать на текстовые сообщения с помощью тапа по уведомлению, после чего достаточно открыть Galaxy Z Flip, чтобы ответить на сообщение.

Использование нескольких приложений на одном экране одновременно позволяет делать несколько операций. Например, искать понравившиеся образы в верхней части экрана, в нижней – оформлять заказ в интернет-магазине5, а кроме того, использовать мессенджер.

Фронтальная камера 10МП селфи-камера: F2.4. Основная двойная камера 12МП ультра широкоугольная камера: F2.2. Плюс 12МП широкоугольная камера: Super Speed Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация, F1.8. Цифровой зум до 8x. Запись HDR10+.



Отмечается, что устройство оснащенно 7-нм 64-битный восьмиядерным процессоом с максимальной частотой 2,95 ГГц, на борту 8ГБ ОЗУ и накопитель 256ГБ. Типы биометрической блокировки: сканер отпечатков пальцев, распознавание лица. Используется аккумулятор (двойной) на 3 300 мАч. В сложенном виде габариты 73,6 x 87,4 x 17,3мм (шарнир) – 15,4мм (край), в разложенном - 73,6 x 167,3 x 7,2мм – 6,9мм (экран). Вес 183 г. На рынке США Galaxy Z Flip будет предлагаться по цене 1380 долл.

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