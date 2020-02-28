Объявлены победители BEST CIO 2019

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На торжественной церемонии, которая прошла 27 февраля в галерее ArtHall D12, объявлены победители Двенадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2019.
Организатором проекта BEST CIO выступает издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступили такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».
Задача конкурса неизменна - выявить наиболее профессиональных ИТ-менеджеров, которые добились за прошедший год наибольшего успеха в развитии ИТ на украинских предприятиях.
Победителями BEST CIO 2019 стали:
Розничная торговля
Иван Славиогло Fozzy Group
Торговые организации
Ярослав Макута Winner Group Ukraine
Транспорт и логистика
Тарас Гошовский Международные авиалинии Украины
Энергетика
Владимир Красотин Укрнафта
Агропромышленный комплекс
Владимир Мельник EPIKUR
Информационные технологии
Григорий Лисничий Moneyveo
Телекоммуникации
Кирилл Гончарук Укртелеком
Банки малые
Сергей Федоров Piraeus Bank ICB
Государственные структуры
Иван Романенко Секретариат Кабинета Министров Украины
Банки крупные
Юрий Колесников Ощадбанк
Фармацевтическая промышленность
Андрей Романенко Фармацевтическая компания “Дарница”
Специальная номинация «Звезда ИТ-инноваций» от компании IT Solutions
Марина Квашнина НАК Нафтогаз Украины
В специальном материале, который будет предложен вашему вниманию в начале следующей недели мы представим детальную информацию о финалистах и победителях конкурса. Также будет подготовлен фоторепортаж по итогам проведения торжественной церемонии награждения BEST CIO 2019.
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