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Объявлены победители BEST CIO 2019

28 февраля 2020 г., 11:25
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Объявлены победители BEST CIO 2019

На торжественной церемонии, которая прошла 27 февраля в галерее ArtHall D12, объявлены победители Двенадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2019.

Организатором проекта BEST CIO выступает издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступили такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».

Задача конкурса неизменна - выявить наиболее профессиональных ИТ-менеджеров, которые добились за прошедший год наибольшего успеха в развитии ИТ на украинских предприятиях.
 
Победителями BEST CIO 2019 стали:

Розничная торговля
Иван Славиогло                         Fozzy Group

Торговые организации
Ярослав Макута                         Winner Group Ukraine

Транспорт и логистика
Тарас Гошовский                        Международные авиалинии Украины

Энергетика
Владимир Красотин                   Укрнафта

Агропромышленный комплекс
Владимир Мельник                    EPIKUR

Информационные технологии
Григорий Лисничий                    Moneyveo

Телекоммуникации
Кирилл Гончарук                        Укртелеком

Банки малые
Сергей Федоров                         Piraeus Bank ICB

Государственные структуры
Иван Романенко                        Секретариат Кабинета Министров Украины

Банки крупные
Юрий Колесников                      Ощадбанк

Фармацевтическая промышленность
Андрей Романенко                    Фармацевтическая компания “Дарница”

Специальная номинация «Звезда ИТ-инноваций» от компании IT Solutions
Марина Квашнина                     НАК Нафтогаз Украины

В специальном материале, который будет предложен вашему вниманию в начале следующей недели мы представим детальную информацию о финалистах и победителях конкурса. Также будет подготовлен фоторепортаж по итогам проведения торжественной церемонии награждения BEST CIO 2019.


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