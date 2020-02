Объявлены победители BEST CIO 2019

28 февраля 2020 г., 11:25

+44

голоса Tweet

На торжественной церемонии, которая прошла 27 февраля в галерее ArtHall D12, объявлены победители Двенадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2019.



Организатором проекта BEST CIO выступает издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступили такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».



Задача конкурса неизменна - выявить наиболее профессиональных ИТ-менеджеров, которые добились за прошедший год наибольшего успеха в развитии ИТ на украинских предприятиях.



Победителями BEST CIO 2019 стали:



Розничная торговля

Иван Славиогло Fozzy Group



Торговые организации

Ярослав Макута Winner Group Ukraine



Транспорт и логистика

Тарас Гошовский Международные авиалинии Украины



Энергетика

Владимир Красотин Укрнафта



Агропромышленный комплекс

Владимир Мельник EPIKUR



Информационные технологии

Григорий Лисничий Moneyveo



Телекоммуникации

Кирилл Гончарук Укртелеком



Банки малые

Сергей Федоров Piraeus Bank ICB



Государственные структуры

Иван Романенко Секретариат Кабинета Министров Украины

Банки крупные

Юрий Колесников Ощадбанк



Фармацевтическая промышленность

Андрей Романенко Фармацевтическая компания “Дарница”



Специальная номинация «Звезда ИТ-инноваций» от компании IT Solutions

Марина Квашнина НАК Нафтогаз Украины



В специальном материале, который будет предложен вашему вниманию в начале следующей недели мы представим детальную информацию о финалистах и победителях конкурса. Также будет подготовлен фоторепортаж по итогам проведения торжественной церемонии награждения BEST CIO 2019.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации