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MediaTek Helio P95 предложит высокую производительность ИИ для 4G-смартфонов

28 февраля 2020 г., 11:00
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MediaTek Helio P95 предложит высокую производительность ИИ для 4G-смартфонов

MediaTek представила мобильный процессор Helio P95 для производительных смартфонов с поддержкой сотовой связи четвертого поколения 4G/LTE.

Чип получил восемь вычислительных ядер: два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. За обработку графики отвечает процессор PowerVR GM 94446. Helio P95 поддерживает работу с оперативной памятью LPDDR4X RAM емкостью до 8 ГБ.

MediaTek особо отмечает возросшую производительность ИИ-процессора новинки. Чип APU 2.0 достигает 10% увеличения производительности по сравнению с предыдущим поколением, что делает его одним из самых мощных процессоров обработки ИИ, доступных для смартфонов 4G.

Как отмечается, Helio P95 позволит производителям создавать смартфоны, оснащенными продвинутыми ИИ-камерами с улучшенной глубиной обработки портретных снимков и сегментацией сцен. Также он позволит отслеживать движения всего тела для приложений AR.

Устройства на основе новой платформы могут оснащаться дисплеями с разрешением до 2520×1080. Процессор поддерживает одну 64-мегапиксельную основную камеру или сдвоенную камеру в конфигурации до 24 Мп плюс 16 Мп. Процессор обеспечивает поддержку подключений Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Смартфоны на базе MediaTek Helio P95 появятся в продаже в течении этого года.


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