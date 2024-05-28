N-iX виходить на IT-ринок Румунії для зміцнення позицій на європейському ринку

28 мая 2024 г., 13:35

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Компанія N-iX, що спеціалізується у сфері розробки програмного забезпечення та ІТ-аутсорсингу, розширює свою діяльність на ринок Румунії та планує найняти там понад 100 ІТ-спеціалістів протягом наступних двох років. Відкриваючи офіс у Бухаресті, компанія прагне тісніше співпрацювати з місцевими фахівцями та надавати інноваційні рішення своїм глобальним клієнтам.

N-iX в Румунії буде функціонувати як технологічний хаб, де місцева експертиза у сфері програмного забезпечення та новітніх технологій поєднуватиметься з гнучкими та адаптивними методами роботи компанії. Такий підхід дозволить N-iX пропонувати індивідуальні послуги, швидко та ефективно реагуючи на складні вимоги клієнтів.

N-iX – міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення, де працює понад 2200 професіоналів з більш ніж 20-річним досвідом. N-iX пропонує рішення у сфері програмної інженерії, хмарних технологій, аналітики даних, вбудованого програмного забезпечення, Інтернету речей, машинного навчання тощо. Вони працюють у різних галузях, таких як фінанси, виробництво, телекомунікації, логістика та роздрібна торгівля.

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