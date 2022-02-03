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Общая площадь освоенных в 2022 г. панелей AMOLED вырастет на 26%

3 февраля 2022 г., 13:15

Высокие продажи премиум-моделей OLED TV, а также восстановление рынка смартфонов привело к резкому увеличению глобального спроса на панели AMOLED. Согласно выдержкам из отчета Omdia, по итогам 2021 г. общая площадь поставленных производителям конечных устройств панелей увеличилась в годовом сопоставлении на 52% "YoY" и достигла 14,2 млн кв. м.

Прогнозируется, что в нынешнем году спрос на дисплеи AMOLED продолжит расти, однако позитивная динамика в годовом сопоставлении сократится до 26%. Среднегодовой рост увеличения общей площади освоенных за период с 2021 по 2028 г. панелей составит 11,6%.

В 2021 г. уровень проникновения дисплеев AMOLED на рынок смартфонов превысил 35%. Ключевые рыночные бренды уже адаптировали подобные дисплеи для своих премиум-продуктов и приступили к агрессивному продвижению моделей раскладного форм-фактора. Спрос на OLED TV в прошлом году увеличился на 63%. При этом, панели OLED для телевизоров в 2021 г. впервые опередили по поставкам направление смартфонов. Кроме того, аналитики обращают внимание на начало адаптации дисплеев AMOLED производителями мобильных компьютеров.

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