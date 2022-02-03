Особливості технологічних ноутбуків: що варто знати 

3 февраля 2022 г., 13:18

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Для одних ноутбук – це робочий інструмент, для інших – засіб спілкування та розваг, а для третіх – частина іміджу. Останні вибирають не лише потужні, але і стильні пристрої. Сучасні виробники можуть представити дуже оригінальні моделі.

Разом з тим навіть найбільш стильна модель дозволяє виконувати більшість повсякденних завдань. Знайти та купити ноутбук завжди можна на сторінках сервісу OLX.

Які існують види пристроїв?

Сучасна електроніка дуже різноманітна. Всі гаджети можна поділити на:

класичні моделі;

трансформери;

ультрабуки;

нетбуки;

надлегкі;

дескноути ті інші.

Окремо варто виділити Макбуки від Apple. Вони не лише працюють на іншій операційній системі, але мають ряд переваг. Перш за все, це висока потужність та зручність. Ті, хто хоч раз придбав Макбук, ніколи не проміняє його на інший пристрій. Конструкція дуже продумана: від автоматичного регулювання яскравості екрану в залежності від освітлення до низького ходу клавіш, який забезпечує зручність.

Сучасні ноутбуки та їх функціонал

Про класичні моделі розповідати нічого – це звичні для всіх ноутбуки. Хоча і серед них зустрічаються незвичайні гаджети. Наприклад, в металічному корпусі.

Трансформери суміщають в собі портативний комп’ютер та планшет. Клавіатура крутиться в будь-якому напрямку та навіть може від’єднуватися. Така «гнучкість» дозволяє користуватися трансформером для роботи та розваг.

Головна відзнака ультрабуків – компактні розміри та вага. Товщина корпусу (клавіатура та дисплей) складає не більше 2 см. Загальна вага не перевищує 1,5 кг. Розміри екрану невеликі, але це не впливає на незручність роботи.

Для тих, хто постійно в русі, створено нетбуки. Вони не можуть вразити користувача своєю потужністю, але розраховані на тривалу роботу в інтернеті. Батарея може тримати заряд до 12 годин, при цьому пристрій компактний та легкий.

Найпотужніші моделі – дескноути. Вони досить важкі (3 кг та більше) та великі, але дозволяють працювати з будь-яким програмним забезпеченням. По параметрах потужності вони не поступаються звичайним ПК.

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